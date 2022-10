Klopp: Če sem jaz glavni problem, je rešitev povsem preprosta

Karizmatični nemški strokovnjak Jürgen Klopp , ki je vstopil v sedmo sezono službovanja na Anfield Roadu, je v zadnjem pogovoru za domače medije izpostavil nekaj ključnih razlogov za slabše igre svojega moštva. Med drugimi se je dotaknil tudi odhoda izjemnega senegalskega napadalca Sadia Maneja k münchenskemu Bayernu. "Nekateri mi očitajo, da se nismo dovolj zavzeli za podaljšanje pogodbe z Manejem, kar je daleč od resnice. Raje mi vi povejte, kako naj zadržim nogometaša, ki na vsak način želi zamenjati klubsko okolje. Nihče ni večji od kluba, niti jaz, čeprav sem prvi v vrsti, ki si je želel, da Mane ostane z nami tudi v prihodnje. Potem so tu poškodbe, ki so nam kratile spanec skozi celotno pripravljalno obdobje. Težko se sestavimo, nato pa so prišli še določeni nesrečni porazi, ki so nas dodatno vrgli iz želenega ritma," je uvodoma dejal Klopp, ki priznava, da trenutno stanje v Liverpoolovi garderobi ni najbolj rožnato.

Dolgoletni analitiki angleškega prvenstva so rdeče iz mesta Beatlov praktično že odpisali iz igre za naslov državnega prvaka. Čeprav gre krizi igre in rezultata navkljub še zmeraj za izjemno kakovostno moštvo, se v tem trenutku zdi, da Liverpool niti približno ne deluje kot skladno uigran orkester, ki bi lahko v nekaj naslednjih krogih ujel priključek z vrhom daleč najmočnejšega nacionalnega prvenstva na svetu.

Kloppovo prekletstvo sedme sezone

"Težko je, ko rezultati ne potrjujejo vloženega truda in energije. Nenehno iščemo rešitve za nastali položaj, če sem pa jaz največji problem, je rešitev povsem preprosta. V zadnjih dneh in tednih poslušam, kako se me drži prekletstvo sedme sezone. Drži, da sem tako v Mainzu kot pri Borussiji iz Dortmunda v sedmi sezoni dosegal nekoliko slabše rezultate, toda moja želja je, da bi bilo v Liverpoolu drugače. Ni skrivnost, da so moji osebni in poslovni cilji vezani izključno za vodenje Liverpoola vsaj še naslednji dve sezoni. Bomo pa, jasno, videli, kaj prinaša bližnja prihodnost. Nikoli se ne ve," je nekoliko skrivnostno odgovoril Klopp na vprašanje o svoji prihodnosti na klopi rdečih.

"Poglejte, sezona se je komajda dobro začela, zato bi bilo neumno in podcenjevalno do te zasedbe, ki je našim navijačem v prejšnji letih priredila toliko lepih trenutkov, da se jo odpiše v tako zgodnji fazi tekmovanja. Sam verjamem vanjo in sem prepričan, da bomo v nadaljevanju sezone močno dvignili svojo formo. To je preveč kakovostna ekipa, da bi se zadovoljila s povprečjem," je še poudaril Klopp.