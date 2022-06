Klopp čestital Salahu ob nagradi: Več kot zasluženo, Mo

Salah je zdaj eden od samo devetih igralcev v zgodovini nagrad PFA, ki je osvojil dva pokala za igralca leta in se na seznamu pridružil Marku Hughesu, Alanu Shearerju, Thierryju Henryju, Garethu Baleu, Cristianu Ronaldu, Lucy Bronze, Kevinu De Bruyneju in Franu Kirbyju.

Salah je dejal: "V veliko čast mi je osvojiti pokal, posamezen ali kolektivni, in ta je tako velik, da sem zelo vesel in zelo ponosen na to. Še posebej, ker za to nagrado glasujejo igralci. Pokaže, da si res trdo delal in da si nagrajen za tisto, za kar si delal. Svojo sobo s trofejami imam v omari in poskrbel sem, da imam še en prostor še za eno. Vedno imam še prostora in poskušam si predstavljati, da bodo pokali še prišli."

Egipčan je ob tem dodal: "Ko postaneš starejši, se počutiš, kot da si bolj stabilen in točno veš, kaj hočeš od nogometa, zato se poskušam res umiriti in pomagati ekipi. Zato mislim, da sem uspešen tudi pri ustvarjanju igre, saj je tako, da se bolj zavedaš igre, zato poskušaš izboljšati ljudi ob sebi in tudi sebe."