Klopp: Guardiola je najboljši trener na svetu

"Ko skupaj daš takšne finančne zmogljivosti in toliko nogometnega znanja, imaš dobre možnosti, da ustvariš nekaj posebnega, in to je primer pri Manchester Cityju," je sedmi naslov sinjemodrih še orisal nemški trener na klopi Liverpoola. Kloppu gre na klopi redsov v tej sezoni bistveno slabše kot Cityju, skupaj s svojo četo se ob vseh poškodbah (predvsem v zadnji vrsti) bori celo za mesto v Ligi prvakov v prihodnji sezoni.

Klopp je sicer pred tekmo z Manchester Unitedom (gre za prestavljeni obračun 34. kroga) priznal, da je poslal sporočilo čestitk tako Pepu Guardioli kot nekdanjemu varovancu Ilkayu Gündoganu, s katerim sta uspešno sodelovala pri Borussii Dortmund. "Vselej je užitek igrati proti sinjemodrim, saj gre za velikanski nogometni izziv. Lahko jih premagaš, toda moraš biti na svojem absolutnem vrhuncu, da ti to uspe," je še opisal Klopp. "To se zgodi od časa do časa, toda očitno to sezono ne," se je še pošalil Nemec. Ta je opozoril, da bo tudi četa Thomasa Tuchla v prihodnje še zelo nevarna."City ni edini izziv, že ko je Thomas prišel v Chelsea, sem rekel, da je ekipa močna in da bo s Tuchlom dobro delovala," se je svoje napovedi spomnil Klopp. Ta se ni zmotil, njegov rojak na klopi Chelseaja je prerodil zasedbo Blues, ta se je strmo povzpela na ligaški lestvici, poleg tega pa prišla tudi v finala Lige prvakov in FA-pokala.

A pred Chelseajem so ključne tekme sezone na vseh frontah. In veliko bo o oceni sezone povedanega prav v mesecu maju. Za Tuchlovo četo namreč sledita dva izjemno pomembna finala, ki bosta dala odgovor o uspešnosti sezone modrih. Vsekakor je treba spomniti na dejstvo, da se je Chelsea (na delu ga boste lahko spremljali 29. maja v finalu LP na POP TV ob 20. uri) pred letošnjo sezono močno okrepil, a pod vodstvom Franka Lamparda zasedbi modrih preprosto ni šlo. Zagotovo pa so bili Blues že od samega začetka eni glavnih kandidatov za visoka mesta na vseh frontah.