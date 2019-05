Klopp: Guardioli Premier League več pomeni, ker že vrsto let ni bil v finalu

Karizmatični nemški strateg se je spomnil tudi polfinalne tekme Liverpoola z Barcelono na Anfieldu, kjer je v malem čudežu redsem uspelo nadoknaditi tri gole zaostanka s prve tekme. "To je bila najboljša tekma, ki sem jo kdaj koli videl," je bil na medijskem dnevu Liverpoola na Otoku jasen Jürgen Klopp, ki se ga je zaradi številnih porazov (šest od sedmih finalov je Nemec izgubil) drži sloves simpatičnega poraženca. Klonil je tudi v obeh finalih Lige prvakov (prvega z Borussio Dortmund), drugega pa lani z Liverpoolom v Kijevu proti Realu (1:3). "Gre za različni situaciji. Lani smo imeli smolo s poškodbo Salaha. To so stvari, ki so zmanjšale našo učinkovitost. Letos pričakujem, da bo drugače. Ta ekipa se ne more primerjati z lansko," je še pojasnil Klopp. Ta bo v finalu lahko računal na Roberta Firmina, ki je saniral poškodbo mečne mišice. Nemec pa pričakovano ne bo mogel računati na vezista Nabyja Keitaja.

Kljub temu Nemec v obračun s Tottenhamom vstopa optimistično razpoložen. "Nikoli nisem igral finala s tako dobro ekipo, kot je ta. Vemo, kako težko je v nogometu priti v dva finala. Tukaj sta tudi vlogi sreče in nesreče. Treba je reagirati pravilno v določenih situacijah, ne da bi se odpovedal svojemu nogometu," je razložil Klopp. "Fantje so dali vse od sebe, da so prišli do sem. Dobro se počutimo in tekmo smo pričakali dobro pripravljeni," je povedal Klopp. Ta je svoje varovance na mini priprave pred finalom popeljal v špansko Marbello. "Največji uspeh v moji karieri je bil popeljati Mainz v prvo nemško ligo leta 2004. Večji uspeh kot priti v dva finala Lige prvakov. Če zmagam ta finale, se to lahko spremeni," je v šali zaključil Klopp.