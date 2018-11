Klopp: Imam občutek, da bo sezona lahko uspešna le, če postanemo prvaki

Crvena zvezda je Liverpoolu zadala boleč udarec, a kot je dejal Jürgen Klopp ne gre soditi ekipe po zgolj eni sami tekmi. Sam je z dosedanjimi predstavami v sezoni sicer zadovoljen, navijače pa opozarja, da so primerjave z lanskoletnimi nastopi popolnoma nesmiselni.

Na Anfieldu bi zadnjih nekaj mesecev le s težavo označili za neuspeh, redsi so namreč po 11. krogih angleškega prvenstva še vedno neporaženi, kljub temu pa se z nekaj grenkobe spominjajo zadnjih dni. Na zadnjih devetih tekmah so le trikrat vknjižili zmago, največjo zaušnico pa so doživeli na tekmi proti Crveni zvezdi, kjer so doživeli veliko ponižanje, ki jih je stalo pomembnih treh točk.

"Seveda smo lahko še boljši. A moramo uživati v našem nogometu saj se je, vsaj doslej, izkazal za precej uspešnega," je prepričan Klopp. FOTO: AP

V angleškem prvenstvu po remiju z Arsenalom za vodilnim Manchester Cityjem zaostajajo dve točki, z dosedanjim izplenom pa je zadovoljen tudi Jügen Klopp. "Naša situacija je zelo pozitivna. Sezona je, v oziru točk, vsaj kar se angleškega prvenstva tiče, zelo uspešna," je povedal nemški nogometni strokovnjak in nadaljeval: "Številni morda nimajo tega občutka, za kar poznam kar nekaj razlogov. Prvi je primerjava z lanskim letom, drugi tok igre na zadnjih nekaj tekmah in tretji dejstvo, da imajo tudi nekateri drugi klubi kot sta Manchester City ter Chelsea odlično sezono. Za nas to ni nikakršno presenečenje." Ob tem je opozoril na prepričanje, ki ga delijo številni navijači, češ, da bo sezona uspešna zgolj, če Liverpool konča na vrhu Premier League. "Imam občutek, da bo sezona lahko uspešna le, če postanemo prvaki. V letu, ko tekmujemo z lanskoletnimi prvaki Manchester Cityjem, prvaki izpred dveh let Chelsea, osveženim Arsenalom in bolj izkušenima Tottenhamom ter Manchester Unitedom," je pojasnil Klopp, ki verjame, da se ne bi smeli ozirati na druge, temveč se osredotočiti predvsem na lastne predstave: "To je res zahtevna naloga, a s tem nimamo težav. Gremo na vse ali nič. Moramo graditi iz trenutne situacije, se razvijati in pridobiti na samozavesti."

"Vse je v redu, le torkova tekma je bila neke vrste velik udarec, ki ga nismo pričakovali. Sedaj se moramo odzvati na pravi način," je jasno sporočilo nemškega strokovnjaka. FOTO: AP