Klopp in Keane v ostrem besednem obračunu po zmagi Liverpoola

Liverpool, ki se je z izjemnim nizom zmag v minuli sezoni zelo približal rekordnim 100 točkam Manchester Cityja in se razveselil težko pričakovanega prvega naslova od ustanovitve Premier League, je brezhibno začel tudi sezono 2020/21. Dramatični zmagi nad Leeds Unitedom (4:3) na Anfieldu je sledilo slavje na Stamford Bridgeu proti Chelseaju (2:0), v ponedeljek zvečer pa so rdeči dobili še en neposredni obračun s tradicionalnimi rivali z zgornjega dela lestvice Arsenalom (3:1).

V studiu Sky Sports je sedel vedno kritični nekdanji vezist in kapetan Manchester Uniteda Roy Keane, ki je znan po tem, da je verjetno še bolj oster do nekdanjih delodajalcev kot do svojih dolgoletnih rivalov na zelenici. Irec je opozoril, da so branilci državnega naslova pokazali ranljivost na uvodnih preizkušnjah, predvsem v trenutkih branjenja, na kar je Jürgen Klopp odgovoril vse prej kot uglajeno.

'Znak dobre ekipe'

"Čudno je, da če pogledate Liverpool, so bili površni proti Leedsu, nato so, v redu, odigrali dobro proti Chelseaju, nocoj pa bili spet površni, a imajo devet točk, maksimalni izkupiček, zato bodo vedeli, da se morajo izboljšati,"je dejal 49-letni Keane. "Zdi se, da so sposobni zmagovati na nogometnih tekmah, brez da bi bili na svoji najvišji ravni, to pa je znak dobre ekipe."

Klopp se je nemudoma odzval pred mikrofonom Sky Sports:"Sem slišal prav, da je gospod Keane dejal, da je bila nocojšnja predstava površna? Že sem vas lahko slišal, je rekel to?"

Tudi po tem, ko je Keane poskušal pojasniti sicer povsem nedolžno izrečene besede, se Nemec ni dal.

Kloppova ocena čisto nasprotje površnega

"Samo želel sem slišati. Nisem bil prepričan, da sem slišal prav, morda je govoril o drugi tekmi ... To ne more biti ta tekma, oprostite!"je ob navdušenju navijačev Liverpoola na družbenih omrežjih, Keane je namreč med najbolj osovraženimi nekdanjimi člani velikega rivala iz Manchestra, nadaljeval Klopp: "To je neverjeten opis te tekme, ki je bila absolutno izjemna. Nič ni bilo površnega, absolutno nič. Alisson je moral uprizoriti eno obrambo, spravili so dve žogi zadaj (za hrbet branilcev Liverpoola, op. a.), temu se ne moreš izogniti. Potrebuješ vratarja v teh situacijah. Razen tega pa je bil nogomet, ki smo ga igrali, nocoj absolutno izjemen. Glede nocojšnje tekme ne moremo reči nič slabega. Bila je nasprotje površnega."

Arsenal je sicer povedel v prvem polčasu, ko je po napaki Andyja Robertsonazadel Alexandre Lacazette, Francoz pa je imel v drugem polčasu še dve zreli priložnosti, ko je prišel sam pred Alissona Beckerja, a je bil Brazilec obakrat uspešnejši od nekdanjega člana Lyona. Keane se je ob Kloppovi reakciji več kot očitno zabaval in tudi sam požel val odobravanja s strani navijačev "rdečih vragov".

Alcantara izgubljen do sredine oktobra

"Zelo občutljiv, Jezus! Si predstavljate, da bi izgubil?" je na dejstvo, da Klopp ob porazih pogosto pokaže povsem drugačen obraz in "pozabi" na svojo pregovorno simpatičnost, tudi namignil Keane. Klopp je sicer potrdil, da bo na novega špansko-brazilskega vezista Thiaga Alcantaro, ki je nedavno prestopil iz vrst münchenskega Bayerna, lahko spet računal šele po reprezentančnem premoru, potem ko je odlično debitiral na tekmi s Chelseajem.

"Po reprezentančnem premoru bo z njim gotovo vse v redu. Takšna je trenutno situacija. Ni (bil) dovolj pripravljen, da bi danes sodeloval, a to je vse,"je o odsotnosti produkta nogometne šole Barcelone povedal Klopp, potem ko so na uradni spletni strani Liverpoola odsotnost Alcantare pojasnili z besedami, da gre za "manjše težave", povezane s telesno pripravljenostjo.