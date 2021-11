Klopp in Tuchel polna hvale na Rangnickov račun, pri rdečih vragih še skrivnostni

63-letni strokovnjak je močno vplival na delo številnih nemških trenerjev, tudi na Jürgena Kloppa in Thomasa Tuchla . "Škoda, da v Manchester prihaja tako dober trener," je prvi mož Liverpoola zbodel večnega tekmeca na novinarski konferenci pred tekmo s Southamptonom. "V Hoffenheimu in Leipzigu je kluba iz nič spremenil v pravi grožnji. Zavedati se bo treba, da bo United pod njegovim vodstvom organizirana celota, kar za ostale ekipe zagotovo ni dobra novica," je še dodal Klopp.

Potem ko je minuli konec tedna po porazu z Watfordom brez službe ostal Ole Gunnar Solskjaer , pri Manchester Unitedu še vedno niso naznanili, kdo ga bo nasledil. Številni mediji poročajo, da si na Old Traffordu želijo najti zgolj začasno rešitev do konca sezone, po kateri bodo iskali trenerja, ki bi z rdečimi vragi začrtal nov dolgoročni projekt.

Tuchel se je namreč po koncu kariere posvetil študiju ekonomije, za svoje finančno stanje pa je skrbel z delom v enem od lokalov. Vse dokler se nanj ni obrnil njegov bivši trener in mu mesto našel v eni od mladinskih selekcij Stuttgarta. "Name je imel izjemen vpliv. Bil je eden glavnih razlogov, da sem sploh postal trener. Pokazal je, da ni nujno, da morajo obrambni nogometaši napadalcem 'slediti do stranišča', kot je bilo takrat uveljavljeno prepričanje. Pokazal je, da obstaja tudi drugačen način nogometa in se je mogoče braniti tudi v coni, ne samo mož na moža," je o Rangnicku povedal Tuchel.

Carrick hvaležen Solskjaerju in prepričan, da naslednika čaka dobro izhodišče

Proti Chelseaju bo v vlogi glavnega trenerja, kot v torek proti Villarrealu, nekdanji Solskjaerjev pomočnik Michael Carrick. Nekdaj odlični vezist je "komando" prevzel po polomu na gostovanju pri Watfordu in z varovanci prišel do super pomembnih treh točk na zahtevnem gostovanju v Ligi prvakov, sedaj pa verjame, da bo novemu trenerju na Old Traffordu dobro postlano.

"Ole je za seboj pustil odlično ozračje, ki je pomagalo meni in bo tudi tistemu, ki bo prišel za menoj. To je njegova največja zapuščina. Ustvaril je odlično kemijo v klubu, česar se navzven sicer ne vidi. Kdor koli bo prišel za menoj, bo lahko gradil s te točke. Škoda, da so ljudje po nekaj slabih rezultatih na to pozabili," je za spletno stran kluba povedal Carrick, ki bo na Old Traffordu po vsem verjetnosti ostal kot eden od pomočnikov.