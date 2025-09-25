Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

'Klopp je bil sijajen, a Slot je še nadgradil slavnega Nemca'

Ljubljana, 25. 09. 2025 21.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Božidar Bulat
Komentarji
0

Domača tekmovanja ali Liga prvakov - ni pomembno! Nogometaši Liverpoola na uvodu v to sezono nizajo same zmage, v ožji krog favoritov za vse lovorike pa jih uvrščajo številni poznavalci. Med njimi je tudi Dejan Grabić, ki bo v torek gost v studiu za tekmo 2. kroga ligaškega dela elitnega tekmovanja med Galatasarayem in aktualnimi angleškimi prvaki. Izpostavlja, da je trener rdečih Arne Slot izvrstno nadgradil delo svojega predhodnika Jürgena Kloppa. In dodaja, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Liverpool nasprotnike začel premagovati z višjo razliko.

nogomet liga prvakov liverpool galatasaray dejan grabić
Naslednji članek

Pretep na treningu Maribora odnesel Đalovića, prihaja Duljaj?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256