'Klopp je bil sijajen, a Slot je še nadgradil slavnega Nemca'

Domača tekmovanja ali Liga prvakov - ni pomembno! Nogometaši Liverpoola na uvodu v to sezono nizajo same zmage, v ožji krog favoritov za vse lovorike pa jih uvrščajo številni poznavalci. Med njimi je tudi Dejan Grabić, ki bo v torek gost v studiu za tekmo 2. kroga ligaškega dela elitnega tekmovanja med Galatasarayem in aktualnimi angleškimi prvaki. Izpostavlja, da je trener rdečih Arne Slot izvrstno nadgradil delo svojega predhodnika Jürgena Kloppa. In dodaja, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Liverpool nasprotnike začel premagovati z višjo razliko.