Klopp je očitno odpustil 'podnajemniku' Dembeleju, ki ga želi odpeljati iz Barce

Dembele (levo) v akciji na "el clasicu" z madridskim Realom, ko je dobil priložnost šele v drugem polčasu in podal za peti gol Artura Vidala (5:1).

Katalonski dnevnik Mundo Deportivo je v sredini izdaji poročal, da so se vodilni možje Barcelone sestali z agentom napadalca Ousmana Dembeleja, ki je v zadnjih tednih povzročal sive lase vodstvu in trenerju članskega moštva Ernestu Valverdeju. Francoz, ki je bil v dobrem letu od prihoda v Katalonijo že večkrat navdih lokalnih medijev zaradi precej nešportnega sloga življenja in zamujanj na treninge, je v četrtek postavil nov mejnik, ko naj bi brez predhodnega obvestila izpustil trening.

DEMBELE

Valverde ga nato ni uvrstil v kader pred nedeljsko tekmo z Betisom (3:4), vse od tedaj pa je zgodba, ki se je sicer "kuhala" že nekaj časa, začela le še bolj odmevati v medijih. Po informacijah Munda Deportivaje bila na sestanku z agentom nogometaša "prisotna obojestranska želja", da se reči zglasijo, toda potrpljenja do nogometaša, za katerega so Katalonci lani Borussii Dortmund plačali najmanj 115 milijonov evrov, imajo na Camp Nouu vedno manj.

Možen naslednik dinamovec Dani Olmo?

Obenem tako njegovi soigralci kot trener Valverde nikoli ne pozabijo izpostaviti, da gre za nogometaša z redkim talentom, prav tako hvalijo njegove atletske sposobnosti. Dobro je igral tudi na začetku aktualne sezone in zabil številne pomembne gole, tudi na zadnji ligaški tekmi, ki jo je igral ‒ na gostovanju pri Rayu Vallecanu je pomagal svojemu moštvu do velikega preobrata in zmage s 3:2.

Drugi barcelonski športni dnevni Sportmedtem že omenja možne okrepitve v primeru, da bi se Katalonci pozimi Dembeleju vseeno odpovedali. Na seznamu želja naj bi bil tudi član zagrebškega Dinama Dani Olmo, produkt Barcine nogometne šole, ki se je mladinskemu pogonu modrih pridružil že pred več kot štirimi leti.

DANIOLMO

Kot podnajemnik v jezi uničil Kloppovo hišo

O januarskem prestopu Dembeleja so se razpisali britanski mediji, ki poročajo o domnevnem zanimanju Liverpoolovega trenerja Jürgna Kloppa. Rdeči naj bi bili pripravljeni Barci ponuditi nekaj manj kot sto milijonov evrov odškodnine, očitno pa precej "barvita" zgodovina med nemškim strategom in francoskim napadalcem ne bo preveč vplivala na (zaenkrat zgolj morebiten) prestop.

Dembele je namreč v sezoni 2016/17, ki jo je preživel v Dortmundu, namreč stanoval v hiši, ki jo je oddajal nekdanji trener domače Borussie Klopp. Nemški mediji so poleti 2017 poročali o velikem neredu, ki ga je za seboj med navijanjem za prestop k Barceloni pustil Dembele. Na fotografijah, ki jih je objavil tabloid Bild, je bilo razvidno, da je Dembele po vrtu hiše razmetal zabojnike za smeti, "trpelo" naj bi tudi pohištvo.