Klopp kritičen: Očitno vam ni mar za zdravje nogometašev

Jürgen Klopp je podobno kot pred dnevi njegov trenerski kolega na klopi West Bromwich Albiona Slaven Bilić znova apeliral na odgovorne v angleškem klubskem nogometu, naj dobro premislijo, ali želijo gledati prvenstvo vse večjega števila "invalidov" ali pa bi se z malce več prilagajanja stvari lahko izpeljale na za vse bolj iztrošene nogometaše prijaznejši način.



Karizmatični Nemec je s prstom neposredno pokazal na odgovorne v uglednih televizijskih hišah, ki se ne zmenijo za zdravje glavnih protagonistov. "Če se vi (Sky Sports, op. p.) in BT Sport ne dogovorite, smo končali. V kolikor bomo nadaljevali z evropskimi klubskimi tekmami sredi tedna in ob četrtkih ter praktično brez pravega premora igrali še ob sobotah in nedeljah opoldne domača državna prvenstva, obenem pa bodo igralci opravljali še reprezentančne dolžnosti, potem se bojim, da bomo letošnjo sezono zaključili z manj kot 11 zdravimi nogometaši. In verjemite, da tega ne govorim samo zaradi Liverpoola, ampak zaradi vseh nogometašev, ki bodo prihodnje leto nastopili v dresu angleške izbrane vrste na evropskem prvenstvu. Zadnji primer je nesrečni Saka, ki je minuli konec tedna staknil hujšo poškodbo, pred tem pa je odigrali tri tekme v nizu za člansko izbrano vrsto. To ni dobro, res ni," je bentil Klopp, čigar izjave po zmagi nad Leicesterjem taista ugledna športna televizijska hiša ni objavila, a je kljub temu ugledala luč sveta zaradi ameriškega NBC-ja.