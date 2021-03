Klopp: Lewandowski je najboljši igralec, kar sem jih treniral

Strateg Liverpoola Jurgen Kloppje svojega varovanca iz takrat Borussie Dortmund Roberta Lewandowskwga izpostavil kot igralca z največ talenta, ki ga je kot trener vzel pod svoje okrilje.

Klopp je kot trener svoji moštvi tako v Liverpoolu kot tudi v dortmundski Borussii popeljal do zavidljivih rezultatov. Z Liverpoolom je tako slavil najbolj želeni naslov v Ligi Prvakov v letu 2019, osvojil pa je tudi angleško prvenstvu v letu 2020. Nemce je popeljal do uspehov v Bundesligi v letih 2010/2011 ter 2011/2012, to pa je bilo tudi zadnjič, ko je slavil klub, ki ne sliši na ime Bayern München.