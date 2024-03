Bo Jürgenu Kloppu uspelo osvojiti Ligo Evropa?

Eden najbolj karizmatičnih trenerjev na svetu Jürgen Klopp bo po koncu sezone po osmih letih in pol zapustil Liverpool. 56-letni strokovnjak je z redsi osvojill skoraj vse, kar se osvojiti da, preden zapusti Anfield, pa bo poskušal osvojiti še lovoriko, ki mu v vitrini manjka: trofejo Lige Evropa. "To je izjemno pomembno tekmovanje, tako zgodovinsko gledano, kot za nas same," pravi Klopp.