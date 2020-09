Klopp: Liverpool je drugačen, ni v lasti držav ali oligarhov

Za Liverpoolom je pričakovano miren prestopni rok, v katerem so se aktualni državni prvaki okrepili zgolj s 24-letnim grškim branilcem iz Olympiakosa Kostasom Cimikasom, lov za španskim vezistom Thiagom Alcantaro, ki zapušča vrste osvajalca Lige prvakov Bayerna, pa je zaenkrat neuspešen. Po drugi strani je Chelsea glavni "igralec" poletja, potem ko so lani četrtouvrščeni Londončani že pripeljali nemškega napadalca Tima Wernerja, nemškega napadalnega vezista Kaija Havertza, angleškega bočnega branilca Bena Chilwella in alžirskega krilnega napadalca Hakima Ziyecha. City za svoje standarde ni zapravljal veliko, je pa pripeljal nizozemskega branilca Nathana Akejain španskega krilnega napadalca Ferrana Torresa.

"Živimo v svetu, v katerem je v tem trenutku veliko negotovosti," je za BBC Radio 5 Live povedal Jürgen Klopp. "Za nekatere klube se zdi to, kako negotova je prihodnost, manj pomembno. V lasti držav, v lasti oligarhov, to je res. Smo drugačne vrste klub. Pred dvema letoma smo prišli v finale Lige prvakov, lani smo jo osvojili. V minuli sezoni smo postali prvaki Premier League ob tem, da smo takšen klub, kakršen smo. Ne moremo čez noč spremeniti in reči: 'Zdaj se želimo obnašati kot Chelsea.' Kupujejo veliko igralcev,"je nadaljeval Klopp.

Delo na treningih prednost za Liverpool

"To je lahko prednost, a to pomeni, da se morajo med seboj ujeti. Ne moreš pripeljati enajst najboljših igralcev na svetu in zgolj upati, da bodo teden dni kasneje igrali najboljši nogomet. Gre za delo na treningih. To bo verjetno prednost za nas. Že kar lep čas delamo drug z drugimi,"je še povedal nemški strateg.

Pred časom se je ostro lotil tudi odločitve Mednarodnega arbitražnega razsodišča za šport v Lozani (Cas), ki je julija razveljavilo kazen Evropske nogometne zveze (Uefa), potem ko je krovna nogometna organizacija stare celine zaradi kršitev pravil tako imenovanega finančnega fair playa za dve sezoni izključila Manchester City iz evropskih tekmovanj. Nekaj "iskric" je poletelo tudi v zaključku minule sezone med Kloppom in trenerjem Chelseaja Frankom Lampardom, ki je ob robu igrišča med tekmo na Anfieldu povsem izgubil živce, Nemec pa je kasneje ocenil, da se bo moral nekdanji vezist "še veliko naučiti".

Liverpool bo naslov začel braniti v soboto, ko na Anfield prihaja povratnik med elito Leeds United s še enim karizmatičnim strategom na svoji klopi, Argentincem Marcelom Bielso. Ognjemet, tako obljubljajo otoški mediji, je zagotovljen.