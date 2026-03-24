Nogomet

Klopp: 'Madrid? Prevzel bom Real in Atletico hkrati'

Madrid , 24. 03. 2026 08.43 pred 31 minutami 2 min branja 3

Avtor:
J.B.
Jürgen Klopp

Jürgena Kloppa, ki si je po sila uspešnem obdobju v Liverpoolu vzel nekaj trenerskega premora, se že več tednov povezuje z madridskim Realom. Očitno pa iz tega ne bo nič, saj je nemški strokovnjak vse govorice jasno zanikal.

Jürgen Klopp je odločno zanikal govorice, ki ga povezujejo z Real Madridom.
FOTO: Red Bull

Jürgen Klopp je na Anfieldu v devetih sezonah osvojil vse, kar se osvojiti da. V mesto Beatlov je vrnil naslov angleškega prvaka in obenem leta 2019 pokoril tudi evropsko konkurenco. Po sezoni 2023/2024 je zapustil klub in se pridružil vodstveni strukturi konzorcija Red Bull.

Številni svetovni mediji so poročali, da je Klopp odtlej že začel pogrešati trenersko službo, pri čemer so ga močno povezovali z madridskim Realom, kjer je v vlogi začasnega trenerja do konca aktualne sezone Alvaro Arbeloa.

58-letni Nemec se je na govorice odzval na nedavnem druženju z mediji. "Dobro je, da o tem govorimo. Kdaj novica postane novica?" se je najprej vprašal in nato sam iskal odgovor: "Ko nekdo vzame list papirja in nekaj napiše? Ali ko je dejansko v tem nekaj resnice? Je novica takrat, ko Florentino Perez pokliče in vpraša, ali je dovolj, če si nek medij novico preprosto izmisli? To me zelo iritira."

Alvaro Arbeloa ima pogodbo z Realom le do konca trenutne sezone.
FOTO: Profimedia

Klopp pa s tem ni zaključil svoje medijske kritike. Dodal je, da bi od novinarjev pričakoval več discipline pri preverjanju informacij, in dokončno ovrgel povezave z belim baletom: "To je velik nesmisel. Real me niti enkrat v življenju ni poklical."

Nekdanji trener Mainza, Borussie Dortmund in Liverpoola je znan po tem, da je znal s svojimi izjavami večkrat nasmejati predstavnike sedme sile. Tudi tokrat ni mogel iz svoje kože, saj je v šali zaključil, da bo poleg Reala hkrati prevzel še Atletico Madrid.

nogomet jürgen klopp real madrid atletico madrid

Stojanović odkrito o trenutni situaciji: Najtežji trenutki moje kariere

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
24. 03. 2026 09.14
Če resnično drzi da gre Simeone, skupaj s svojim sinom in Linom v Manchester United, Jan pa v Chelsea, to nikakor ni dobro za Atletico Madrid.
Sl0venc
24. 03. 2026 09.26
Najmanj dobro za Oblaka. On rabi klub z bunker obrambo, da ima čim manj dela. Če bi moral velikokrat braniti, bi šla žoga še večkrat v gol in bi se dokazal, da ni tako dober vratar.
Sl0venc
24. 03. 2026 09.13
V Realu ne bo tako dolgo trener kot v Liverpoolu.
bibaleze
Portal
Zvezdnica iskreno: 'Moj otrok je popoln tak, kot je'
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
vizita
Portal
Kako pogosto bi se morali tuširati
cekin
Portal
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
moskisvet
Portal
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
dominvrt
Portal
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
okusno
Portal
Tega Natalija Bratkovič ne bo jedla nikoli več
voyo
Portal
Rocky 1
