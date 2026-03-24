Klopp: 'Madrid? Prevzel bom Real in Atletico hkrati'

Jürgen Klopp je na Anfieldu v devetih sezonah osvojil vse, kar se osvojiti da. V mesto Beatlov je vrnil naslov angleškega prvaka in obenem leta 2019 pokoril tudi evropsko konkurenco. Po sezoni 2023/2024 je zapustil klub in se pridružil vodstveni strukturi konzorcija Red Bull.

Številni svetovni mediji so poročali, da je Klopp odtlej že začel pogrešati trenersko službo, pri čemer so ga močno povezovali z madridskim Realom, kjer je v vlogi začasnega trenerja do konca aktualne sezone Alvaro Arbeloa.

58-letni Nemec se je na govorice odzval na nedavnem druženju z mediji. "Dobro je, da o tem govorimo. Kdaj novica postane novica?" se je najprej vprašal in nato sam iskal odgovor: "Ko nekdo vzame list papirja in nekaj napiše? Ali ko je dejansko v tem nekaj resnice? Je novica takrat, ko Florentino Perez pokliče in vpraša, ali je dovolj, če si nek medij novico preprosto izmisli? To me zelo iritira."