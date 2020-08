Klopp: Messija bi rad videl v Premier League, a nisem prepričan, da ga bom

Jürgen Kloppje pred prvim obračunom nove sezone, ki se za klube Premier League tradicionalno začenja s tekmo za tako imenovani Community Shield (superpokal), dejal, da "ni možnosti", da bi Liverpool v svoje vrste pripeljal prvega zvezdnika Barcelone Lionela Messija. Klopp sicer nikoli ni skrival občudovanja do Argentinca, na vprašanje, če bi ga zanimal njegov prestop, pa je na novinarski konferenci postregel z naslednjimi besedami ...

"Zanimanje? Ja, kdo pa si v svoji ekipi ne bi želel Messija? A ni možnosti. Številke absolutne niso za nas. Toda ... Dober igralec,"je dejal Klopp in se dotaknil tudi namigovanj, da naj bi si Messija najbolj želel prvi Liverpoolov zasledovalec v prejšnji sezoni Manchester City: "Še težje bi jih bilo premagati. Za Premier League bi bilo izvrstno. Rad bi to videl, a nisem prepričan, da bom."

'Presenečen bom, če bo to najboljša tekma'

Liverpool po težko pričakovanem državnem naslovu, ki se je mestu Beatlov izmikal kar 30 let, začenja sezono proti Arsenalu na Wembleyju, kjer so "topničarji" v zadnjih letih postali pravi specialisti za finalne obračune. Klopp tudi opozarja, da njegovi varovanci še zdaleč niso v najboljši formi.

"Bi si želel igrati pravo tekmo po dveh tednih priprav. Ne,"je nadaljeval Klopp."A vedeli smo to že nekaj časa in to sprejemamo. Dva tedna treningov, delali smo trdo in to smo predvideli. Pripravljamo se za vso sezono, in to intenzivno sezono. Nimamo prijateljskih tekem, imamo težke tekme. To je tekmovanje in redko je, da imaš popolno količino časa za priprave na tekmo. Imamo štiri tedne, ki jih bodo prekinile reprezentance. Presenečen bom, če bo to najboljša tekma, ki jo bomo odigrali, a pripravljeni smo na boj."

Podpora protestom v ZDA

Za tekmo bo nared tudi nizozemski srednji branilec Virgil van Dijk, ki je na zadnji prijateljski tekmi utrpel ureznino nad očesom, medtem ko je bolj vprašljiv angleški bočni branilec Trent Alexander-Arnold. Liverpoolov strateg je tudi potrdil, da še nihče ne ve, kako se bo otoški nogomet odzval na zadnje dogodke v Združenih državah Amerike, kjer se po krajši prekinitvi že nadaljuje nogometna liga MLS, sledila pa ji bodo tudi vsa ostala profesionalna tekmovanja.

"V tem trenutku ni nobenih pravih načrtov. Gre za to, kaj bo rekla Premier League in kaj bodo rekli fantje. Spremljal sem dogodke v Ameriki, rasizem, Black Lives Matter, vse te reči. To bo z nami ostalo še dolgo časa. Dokler ljudje ne bodo zares dojeli ali razumeli tega, bomo morali vedno omenjati enakost,"je še povedal Klopp.