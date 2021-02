Klopp miri strasti: Milner me je pohvalil, vse je v redu

Kot je po tekmi razkril Klopp, ga je zaradi veliko teka, ki je seveda Milnerjev zaščitni znak, skrbelo, da ne bi prišlo do nove poškodbe – te v tej sezoni nikakor ne prizanašajo državnim prvakom. Ti so za dlje časa ostali brez branilcev Virgila van Dijka in Joeja Gomeza , nazadnje pa se je na seznamu poškodovanih znašel še Joël Matip . V nedeljo v Londonu ni igral niti Sadio Mane , medtem ko je Roberto Firmino preventivno vstopil šele v drugem polčasu, ko si je Liverpool z "dvojčkom" Salaha in zadetkom Georginia Wijnalduma tudi zagotovil zmago.

Neprestano v skrbeh

"Moje razpoloženje je takšno, da me vedno skrbi glede poškodb ... In pred njimi poskušamo obvarovati vse, to velja tudi za 'Millieja' (Milnerja, op. a.),"je po zmagi nad West Hamom, ki je pod taktirko nekdanjega trenerja mestnega tekmeca Evertona in velikega rivala Manchester Uniteda, Davida Moyesa, za zdaj še povsem v igri za presenetljivo uvrstitev v skupinski del Lige prvakov, dejal Klopp.

"A v tem trenutku vem, da se danes v smislu poškodb ni zgodilo nič. Odigrali smo dobro tekmo in dobili tri točke, kar je bilo absolutno izvrstno. Menjava? Stvar je v tem, da smo ob polčasu spremenili postavitev, postavitev v napadu, torej celotno postavitev. 'Millie' bi moral tako igrati malce globlje. Ker je 'Millie' malce čutil zategovanje prepone, sem mu rekel: 'Igraj umirjeno, več podaj kot teka z žogo.' In takšne reči ..."je še povedal Klopp.

"Nato sem videl zadnji dolgi, dolgi sprint 'Millieja' in si mislil: 'Oh, nisem mu dopovedal, zamudil sem.' Resnično, resnično me je skrbelo. Nato je šel iz igre in dejal: 'Rekel si mi, da moram igrati globje, tekel sem manj, ti pa me zamenjaš.' Nato je odšel, a se vrnil in rekel: 'Ja, da ne pozabim, imaš prav, dobra odločitev!' Vse je v redu."

Salah: Moramo le nadaljevati z zmagovanjem

Liverpool je z zmagama v prestolnici skočil na tretje mesto in ima štiri točke zaostanka za Manchester Cityjem, s katerim se bodo Kloppovi varovanci udarili ta konec tedna.

"Če želiš osvojiti naslov, moraš zmagati na vsaki tekmi," je dejal Salah, ki je dosegel prva ligaška gola po sredini decembra. "Letos je City imel težave na začetku, zdaj smo bili pred tremi ali štirimi tekmami v težavah mi. Zato moramo le nadaljevati z zmagovanjem,"je še povedal egiptovski zvezdnik.