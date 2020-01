Klopp Mourinha v zmoti označil za vratarja: 'Oprosti, Jose'

Liverpool po 21 krogih angleške Premier Leauge (s tekmo manj) vodi z 58 točkami, Tottenham je šesti s 30 točkami. Reds so slavili kar 19-krat, enkrat pa remizirali in so zaenkrat še edina neporažena ekipa Premier League.

Liverpool bo na tekmi v Londonu lovil evropski rekord – z zmago bi reds osvojili 61 točk na 21 tekmah, kar ni uspelo še nobeni ekipi v zgodovini petih najmočnejših evropskih lig. A Klopp si ne želi, da bi njegovi fantje razmišljali o tem ’evropskem’ rekordu. "Niti sekunde nisem razmišljal o tem in tudi ne bom začel. Vse, kar lahko rečem, je to, da če bi razmišljali o katerem koli rekordu, potem ne bi zmagali toliko tekem, kot smo jih do zdaj. To je to," je debato zaključil Klopp. "Moja težava trenutno je Tottenham, način, na katerega igrajo, način, kako mi mislimo, da bodo igrali, in vse ostale stvari. Samo o tem razmišljam in o ničemer drugem," je bil jasen nemški strateg, ki je Liverpoolčane v pretekli sezoni popeljal do naslova Lige prvakov, v kateri je v finalu porazil prav zasedbo Tottenhama.

Tedaj je sicer Tottenhamu poveljeval še Mauricio Pochettino, danes pa ga vodi prekaljeni trenerski maček Jose Mourinho, ki za razlik od Pochettina ve, kako je osvojiti Premier League in Ligo prvakov. "Mourinho je eden najboljših trenerjev na svetu s specifičnim razmišljanjem," je opozoril Klopp. "Želi si zmagovati z vsem kar ima in to zelo spoštujem. To pomeni, da ne glede na to, v kakšnem stanju je njegova ekipa, bo to skušal izrabiti sebi v prid, da bo prišel do ugodnega rezultata," je pristavil Nemec. "Težko je igrati proti Mourinhovim ekipam," je priznal trener Liverpoola. A obenem je spomnil, da je Liverpool trenutno najbolj vroča zasedba na svetu. "Mislim, da si trenutno nihče ne želi igrati proti nam," je zaključil Klopp.