Klopp na klopi Bayerna? Ni tako iz trte izvito

Že nekaj časa je jasno, da zdajšnji trener Bayerna Thomas Tuchel po izteku letošnje sezone zapušča bavarsko prestolnico. Čeprav se je nekdanjemu trenerju Mainza, dortmundske Borussie, londonskega Chelseaja in Paris Saint Germaina uspelo uvrstiti v polfinale elitne Lige prvakov, to ne more izbrisati zelo skromne sezone v domačem prvenstvu, kjer Bavarci močno gledajo v hrbet novemu nemškemu prvaku Bayerju iz Leverkusna.

Posledično tamkajšnji mediji že nekaj časa "ponujajo" potencialna imena kandidatov za (skorajšnje) izpraznjeno mesto glavnega trenerja, med katerimi zelo visoko kotira ime odhajajočega stratega Liverpoola Jürgena Kloppa. "Ni skrivnost, da športni direktor Max Eberl zelo koketira z idejo o Kloppovem prihodu na klop Bayerna. Ali je to realna možnost, bo seveda treba počakati. Dejstvo je, da je Klopp napovedal enoletni premor, kaj pa se bo dogajalo prihodnje poletje, nihče ne ve. Ideja o Kloppu kot novemu trenerju Bayerna pa zagotovo ni tako iz trte izvita, kot bi marsikdo pomislil na prvo žogo," so med drugim zapisali v Bildu in se med naštevanjem argumentov, zakaj bi dejansko lahko prišlo do tega trenerskega prestopa, oprli tudi na eno od zadnjih Kloppovih izjav, da v prihodnje zagotovo ne bo več vodil kluba v angleški Premier ligi.

"To sicer še nič ne pomeni, a je po drugi strani dovolj zgovoren indikator, da bi lahko prišlo do pogovorov na relaciji Bayern–Jürgen Klopp. Čeprav si še pred kratkim nihče ni upal niti pomisliti na to možnost. V vmesnem času pa upravo kluba čaka naporno iskanje Tuchlovega naslednika za naslednjo sezono, ki bi predstavljal nekakšen "most" do morebitnega prihoda Kloppa na Bavarsko," so še dodali v uglednem nemškem časniku.