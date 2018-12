Klopp: Na telefonu imam le en selfi in to je z Messijem. Cristiano je bil v isti sobi ...

"Spoznal sem ga, ko sem bil strokovni komentator na svetovnem prvenstvu 2006. Nisem človek, ki bi bil živčen, toda takrat sem se potil kot nor. Tako da ... zame bo vedno Pele," je v delčku intervjuja, ki bo uzrl svet nocoj na klubski televiziji, povedal trener redsov Jürgen Klopp. Tako se je izognil večnemu vprašanju zadnjih let, kdo je najboljši igralec na svetu – Cristiano Ronaldo ali Lionel Messi.

No, Klopp je postregel z zanimivim odgovorom tudi, ko je govor o njima. "Imam zgolj en selfi na telefonu in to je z Messijem. Cristiano je bil tedaj v isti sobi …," se je smejalo Kloppu.