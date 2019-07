Klopp: Le City in PSG lahko tako zapravljata vsako leto

Medtem ko njihovi nogometni tekmeci v poletnih mesecih krepijo svoje vrste, v Liverpoolu poletni prestopni rok spremljajo le z razdalje. Na Anfiledu namreč ne razmišljajo o okrepitvah, Jürgen Klopp je poudaril, da je s trenutno ekipo nadvse zadovoljen, tako o novih pridobitvah niti ne razmišlja.

Spomnimo, lani so imeli navijači Liverpoola poleti kar nekaj razlogov za veselje. Na Anfieldu so tako pozdravili, nadvse dobrodošlo okrepitev v vratih,Alissona Beckerja, ob njem pa še Nabyja Keitaja, Fabinha in Xherdana Shaqirija. Zanje so odšteli slabih 200 milijonov evrov, ob pomoči četverice pa se ob koncu sezone veselili že šeste lovorike Lige prvakov.

Liverpool je v velikem madridskem finalu premagal Tottenham (2:0), ob paradi pa jih je na ulicah pričakalo 750 tisoč navijačev. FOTO: AP

Redsi se na novo sezono pripravljajo na drugi strani Atlantika, kjer jih ne zmotijo niti peklensko visoke temperature, in mirno spremljajo dogajanje v aktualnem prestopnem roku. Medtem ko se njihovi tekmeci v elitnem tekmovanju počasi krepijo, pa sami o novih nogometaših ne razmišljajo. V tem poletnem prestopnem roku se je na Afield preselil le mladi branilec Sepp van den Berg. Navijači si sicer obetajo novih pridobitev, aJürgen Klopp zavrača kakršno koli razsipavanje z denarjem. "Smo izjemno sproščeni, bomo videli kaj bo prinesel čas. To zagotovo ne bo najbolj aktiven prestopni rok za Liverpool. V zadnjih dveh letih smo veliko investirali v ekipo. Vsako leto le ne more biti tako," je v pogovoru za klubsko spletno stran povedal Nemec in nadaljeval: "Ljudje govorijo češ: še kakšnih 300 ali 200 milijonov pa bo. Na svetu sta morda le dva kluba - v tem trenutku sicer tudi Real in Barcelona – ki si to lahko privoščita. Le City in PSG lahko tako zapravljata vsako leto."

Lani je sanje o trofeji v finalu razblinil Real, letos pa redsev, na poti do naslova prvakov, ni mogel zaustaviti prav nihče. FOTO: AP