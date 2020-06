Klopp ne blesti samo ob zelenici, ampak tudi na plesišču

Po zgodovinski osvojitvi prvega naslova angleških prvakov po 30 letih so si nogometaši Liverpoola privoščili zabavo v klubskih prostorih, ki je trajala vse do jutranjih ur. S plesnimi gibi, ki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, je blestel predvsem Jürgen Klopp.

Jurgen Klopp se je prvič, odkar sedi na klopi Liverpoola, veselil naslova angleškega prvaka. FOTO: AP Andy Robertson je na Twitterju v dopoldanskih urah objavil posnetek, na katerem s soigralci proslavlja osvojeni naslov, zraven pa je dodal: "Prišel sem samo na zajtrk." Na zabavi, na kateri, če sklepamo po videoposnetkih, ni manjkalo alkohola, je posebej blestel Jürgen Klopp. Nemški strateg je dan po velikem uspehu še enkrat strnil vtise po zgodovinskem naslovu: "Včeraj sem bil prepravljen s čustvi in nisem razumel ničesar. Nisem razumel, kaj se dogaja z mojim telefonom." PREBERI ŠE Norišnica v Liverpoolu, Klopp naslov posvetil navijačem Klopp je novinarju Dan Roanutudi zaupal, od kod jemlje navdih za svoje plesne gibe: "Zgodilo se je nekaj zelo pomembnega, zato sem bil seveda odlične volje. Če si želim plesati, bom plesal. Tega ne počnem zaradi nogometašev ali zato, ker bi želel izpasti smešno. Takšen pač sem." Plesni gibiJürgena Kloppa: