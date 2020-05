Klopp: Ne bomo ogrožali nogometašev

Liverpoolu sta pred prekinitvijo prvenstva zaradi epidemije novega koronavirusa manjkali le dve zmagi do prvega naslova prvaka po 30 letih. Preden so se nogometaši v Angliji lahko vrnili na treninge v manjše skupine, so v ligi izvedli testiranja. Od 748 testov nogometašev in članov klubov so odkrili šest primerov okužb z novim koronavirusom.