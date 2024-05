Jürgen Klopp: Ne zdi se kot konec, ampak šele kot začetek

Jürgen Klopp se je z zmago Liverpoola proti Wolverhamptonu v zadnjem krogu angleškega prvenstva po devetih letih poslovil od navijačev na Anfieldu. 'Zadnji ples', kot so poimenovali nedeljsko dogajanje v mestu Beatlov, je zaznamovalo prešerno vzdušje, takšno, ki ga je Nemec dostavljal vsa ta leta. "Ni pomembno, kaj si ljudje mislijo, ko prideš, veliko bolj pomembno je, kaj si ljudje mislijo, ko odideš," je dejal na prvi novinarski konferenci, ko je prevzel vodenje kluba. Njegovo slovo je bilo veličastno, nogometni navdušenci pa so prepričani, da nikoli zares ne bo odšel, njegova zapuščina je namreč neprecenljiva. Tako meni tudi sam: "Zdaj sem eden od vas."

Pot Jürgena Kloppa in Liverpoola se je končala precej čustveno. Njegovi igralci so bili kos nalogi, da so 56-letnemu Nemcu posvetili še eno zmago in po zadnjem sodnikovem žvižgu je bil čas za poslovilno zabavo. Najprej je trener objel vse svoje igralce in strokovni štab, zraven tudi nekatere iz nasprotne ekipe, večina jih pri tem ni skrivala solza.

Človek, ki je na klop Rdečih sedel 8. oktobra leta 2015, se je pred nekaj meseci odločil, da se bo njegova uspešna pot v Liverpoolu končala po koncu letošnje sezone.

Vrhunec Kloppovega delovanja v Liverpoolu se je zgodil leta 2019, ko so redsi osvojili Ligo prvakov.

Naklonjenost navijačev in nogometašev ob slovesu je čutiti v vsaki fotografiji in videoposnetku, da je ljubezen obojestranska, pa ni treba posebej poudarjati. Nemec s svojo karizmatično osebnostjo tudi tokrat ni dovolil presenečenj, ko je v enem trenutku pozdravil svojega naslednika in mu začel vzklikati podporo: "Arne Slot, na na na na na," je odmevalo iz njegovih ust, pozneje pa je glasno prepeval celoten stadion.

'Kloppovo obdobje' se torej ne bi moglo končati na boljši način. Pustimo ob strani, da so v letošnjem letu prehitro izpadli iz boja za naslov angleškega prvaka ter tudi za lovoriko Lige Evropa. Osvojili so "le" angleški ligaški pokal, toda ogenj, ki ga je vnesel v to ekipo in spomini, ki so jih skupaj skreirali skozi leta, so nepozabni.

Tako velik vodja si zasluži vse pohvale, ki jih je in jih še bo prejel. Klopp je razumel dušo kluba in zaradi tega so ga oboževali. Njegov odhod je potemtakem še bolj žalosten. Sedem velikih lovorik, ki jih je osvojil v teh letih, ostaja. Toda nemogoče je primerjati njegov vpliv s srebrnino, ki jo je priigral. "V nedeljo moram najti prave besede, saj bom še zadnjič nagovoril zbrano množico in ljubitelje po svetu. Zares bo težko," je dejal. Vsekakor mu je uspelo.

"Zdaj sem eden od vas. Rad vas imam in vedno vas bom imel," je zavpil. "Ne zdi se kot konec, ampak šele kot začetek. Danes sem pred seboj gledal nogometno ekipo, ki je polna talentov, mladosti, želje in ustvarjalnega zagona." Bilo je torej veliko trofej, morebiti bi jih moralo biti še več, toda Klopp je povzdignil nogomet in ekipo. Kapetan Liverpoola Virgil van Dijk je s solzami v očeh priznal: "Nimam besed, to je zelo čustven dan." Da gre za zares poseben dan, je priznal tudi vratar Alisson Becker. "Tako sem hvaležen in ponosen, da sem imel priložnost delati pod vodstvom Jürgena Kloppa," je povedal. Tudi Trent Alexander-Arnold je bil v solzah, konec koncev je bil Klopp edini trener v njegovi nogometni karieri.

