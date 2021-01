Klopp ne želi prekinitve, Mourinho spet okrcal vodstvo lige

Trener Manchester Cityja Josep Guardiola je po odpovedi tekme z Evertonom dejal, da na naslednjem obračunu, nedeljskem gostovanju pri Chelseaju, ne bo mogel računati na pet nogometašev. "So v desetdnevni samoosamitvi," je potrdil Guardiola, ki o imenih ni želel govoriti, je pa dejal, da bo vse jasno po objavi seznama igralcev. Mediji za zdaj poročajo o angleškem bočnem branilcu Kylu Walkerju in brazilskem napadalcu Gabrielu Jesusu. Sinje modri po odkritju okužb in razkuževanju klubskih prostorov spet nemoteno trenirajo, potem ko so nogometaši in člani strokovnega štaba, kjer naj bi prav tako prišlo do okužb, opravili potrebno število testiranj.

Jose Mourinho, ki se je na Instagramu že ostro lotil vodstva Premier League, medtem ko je z varovanci čakal na potrditev odpovedi londonskega derbija s Fulhamom, je tudi pred naslednjo ligaško preizkušnjo v soboto proti Leeds Unitedu brez zadržkov kritiziral odgovorne za nedavne dogodke v prestolnici. Portugalec, ki je sarkastično zapisal, da je Premier League "najboljša liga na svetu", je posnel svoje sodelavce, ki štiri ure pred tekmo še niso vedeli, ali bo ta res na sporedu. Premier League je zahtevi Fulhama za preložitev obračuna zaradi številnih okužb z novim koronavirusom ugodila tri ure pred začetkom dvoboja s Spursi.

"Ne želim govoriti preveč o tem. Želim le povedati, da se mi je zdelo neprofesionalno, a tako je bilo," je na petkovi novinarski konferenci dejal Mourinho. "Pripravljali smo se na tisto tekmo, seveda pa nato nismo igrali in to je moteče po tednu vloženega dela. Treningi pred tekmo bi bili drugačni, če bi na koncu tisto tekmo odigrali. Ljudje mi pravijo, da je zame dobro, da tekme ni bilo, a zame bi bilo to dobro le, če bi vedel, da tekme ne bo."

'Ne zdi se mi prav, da bi za kar koli prosil'

Mourinho, ki se je dotaknil tudi težke finančne situacije v klubu, je potrdil, da bosta proti Leedsu priložnost dobila tudi Lucas Mourain Carlos Vinicius, ki na gostovanju pri Wolverhampton Wanderersih nista sodelovala zaradi poškodb. Okrepitev v januarskem prestopnem roku Mourinho ne pričakuje.

"Časi niso lahki, klub se je poleti zelo potrudil in poskušal zgraditi dobro ekipo. Če bi se za nas (v prestopnem roku, op. a.) zgodilo kaj dobrega, bi bilo to zame veliko presenečenje ... Ne zdi pa se mi prav, da bi za kar koli prosil,"je še povedal Mourinho, čigar moštvo je po prevzemu vodilnega položaja na lestvici v zadnjih krogih precej popustilo.

"Nogomet je tudi psiha, vsakega dela igre pa ne moreš nadzirati. Verjamem, da bomo spet prišli v dobro obdobje, ko bomo zmagovali na tekmah in dosegali gole,"se je v leto 2021 pozitivno zazrl Mourinho.

Klopp proti prekinitvi

Ob naraščajočem številu okužb med nogometaši je trener Liverpoola Jürgen Klopp dejal, da bi se morala Premier League nadaljevati po trenutno veljavnih protokolih. Nedavno je k začasni prekinitvi najmočnejšega nogometnega tekmovanja na Otoku po remiju ravno z Liverpoolom pozval tudi novi trener West Bromwich Albiona Sam Allardyce, potem ko so velik poskok okužb zabeležili tudi med prebivalstvom v Veliki Britaniji.

"Nisem specialist, a vsi dajemo vse od sebe, da se tekmovanje nadaljuje," je pred obračunom s Southamptonom povedal Klopp. "Mislim, da dobro deluje. Razumljivo je (da se pojavljajo skrbi, op. a.), a poskušamo dati vse od sebe, da bi bili fantje čim varnejši, mislim pa, da se tekmovanje lahko nadaljuje. To je namreč tudi pomembno. Ljudje želijo gledati, v tem primeru pa nismo del družbe, saj se po navadi osamimo, gremo v vadbeni center in takšne reči, zato res mislim, da se lahko nadaljuje. Toda nisem specialist in spoštujem odločitve, ki jih bodo sprejeli v naslednjih nekaj tednih."

Pričakoval božični porast okužb, glede Van Dijka ostaja previden

V Veliki Britaniji po občutnem zvišanju števila okužb že veljajo strožja pravila socialnega distanciranja, vsi klubi Premier League pa so zdaj v sistemu različnih ravni ukrepov uvrščeni v najvišja razreda, tretjega in četrtega, v katerih udeležba navijačev ni dovoljena.

"Mislim, da so vsi že pred zimo vedeli, da bo verjetno nastopil drugi val. Poleg tega pa je bil za nas in za vso družbo tudi božič. Težko je, ko govorimo o samoizolaciji, zato nisem presenečen, da se številke višajo. A številke so se povišale tudi v nogometu,"je še povedal Klopp, ki se je odzval tudi na vzpodbudne posnetke rehabilitacije branilca Virgila van Dijka, ki je po oktobrski hujši poškodbi na mestnem derbiju z Evertonom prestal operacijo kolena.

"Kako je napredoval? Dobro, zelo dobro, a zelo dolga pot ga še čaka. To je takšna vrsta poškodbe. Lahko sem vesel, ko vidim videoposnetke, ker to kaže, da dobro napredujemo, a še vedno bo terjalo veliko časa. Rad bi rekel kaj drugega, a to so dejstva,"pričakovanja glede ekspresno hitrega povratka enega ključnih nogometašev miri Klopp.