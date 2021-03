Klopp: Nemški selektor? Nisem na voljo in ne bom niti po poletju

Novinarska konferenca Liverpoolovega trenerja Jürgna Kloppase je pred povratnim obračunom z RB Leipzigom v osmini finala Lige prvakov – ekipi se bosta še drugič zapored pomerili v Budimpešti – nepričakovano veliko "vrtela" okoli nemške članske reprezentance. V torek je namreč postalo jasno, da bo Joachim Löwpo skoraj točno 15 letih zapustil krmilo nemške izbrane vrste, ki jo bo vodil le še na prvih kvalifikacijskih tekmah za nastop na SP 2022 v Katarju in seveda na prestavljenem Euru 2020, ki bo vendarle na sporedu to poletje.

"Če sem na voljo za to službo? Ne. Niti po poletju ne,"je samega sebe iz kroga kandidatov izvzel Klopp."Jogi Löw je opravil neverjeten posel. Tako dolgega staža v Nemčiji ni imel še nihče. Opravil je neverjeten posel. Razumem, da želi na tem evropskem prvenstvu oditi na vrhuncu in iz tega turnirja iztisniti vse, kar lahko, nato pa bo posel opravljal nekdo drug, v to sem prepričan. Prepričan sem, da bo nemška zveza našla rešitev,"je nadaljeval nekdanji trener Mainza in dortmundske Borussie.

Klopp je z Liverpoolom decembra 2019 podpisal novo pogodbo do leta 2024, pravi pa, da jo namerava spoštovati, čeprav se je po fantastičnih sezonah 2018/19 in 2019/20, ki sta prinesli prvi naslov v Ligi prvakov po letu 2005 oziroma prvi državni naslov po letu 1990, z varovanci znašel v precejšnjih škripcih v državnem prvenstvu. V Ligi prvakov Liverpoolčanom sicer kaže dobro, saj so prvo tekmo z ekipo Kevina Kampladobili z 2:0, za nameček pa so igrali v vlogi gostujoče ekipe.