Klopp neomajen: Messi ali Ronaldo? Leo je boljši, toda ...

Ni prvič, da se je strateg 'redsov' Jürgen Klopp zapletel v pogovor o po njegovem mnenju najboljšem nogometašu zadnjega desetletja in pol. A tokrat, vsaj tako gre razbrati iz intervjuja za spletni kanal YouTube freekickerz, je precej bolj konkretiziral razloge za svoj izbor najboljšega na zemeljski obli.



"Da že takoj na začetku razčistimo eno stvar: gojim izjemno spoštovanje do obeh, tako do Lea (Lionel Messi, op. p.) kot tudi do Cristiana (Ronaldo, op. p.), toda zame ni dvoma, da je Messi boljši nogometaš. A po drugi strani ne bi mogel bolj spoštovati Ronaldove delovne etike, ki je navdušujoča v vseh pogledih," je jasno in glasno dejal Klopp.



"Obrazložitev pa je sledeča: kot trener svojih moštev sem se že velikokrat srečal z obema in povem vam, da ju je skorajda nemogoče ustaviti. Če bi moral naslikati sanjskega nogometaša, bi imel telesno višino, prodornost, hitrost in željo kot Cristiano Ronaldo. In če k naštetemu dodamo še pokončno držo, profesionalen odnos do dela in zmagovalno miselnost, bi težko opisal boljšega," Klopp ni skoparil s hvalospevi na račun Portugalca in se v nadaljevanju dotaknil še argentinskega virtuoza.