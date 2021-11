Klopp: Neverjetno je, da smo si že po štirih tekmah zagotovili izločilne boje

Dovolj sta bili izjemni podaji Trenta Alexandra-Arnolda in prisebnost Sadia Maneja in Dioga Jote v zaključkih akcij za povsem zasluženo zmago redsov, ki so v tako imenovani skupini smrti, v kateri sta še AC Milan in Porto, dokazali, da so z naskokom najboljše moštvo. "Čeprav se je Atletico postavil povsem drugače kot na naši prvi medsebojni tekmi v Madridu, torej veliko bolj napadalno in odločno, smo z odličnim delom v obrambi znali odgovoriti na vsak njihov poskus. Zadetka smo dosegli v najboljšem mogočem trenutku in si s tem olajšali nadaljevanje tekme. Rdeči karton Felipeja ? Težko karkoli komentiram, ker mi na začetku ni bilo vse jasno. Nikoli ne želimo igrati proti številčno šibkejšemu nasprotniku, a tako se je pač zgodilo. Naša glavna naloga je bila z mirnim nadaljevanjem pripeljati tekmo k srečnemu koncu," je po tekmi uvodoma dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp , ki je bil poln hvale na račun svojih varovancev.

Strateg Liverpoola Jürgen Klopp ne more verjeti, da je njegovim varovancem v tako imenovani "skupini smrti" uspel svojevrsten podvig, saj so si dva kroga pred koncem skupinskega dela že zagotovili nastop v izločilnih bojih najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu.

Atletico po izključitvi Felipeja zaigral ostreje

"Vsi so odigrali izjemno tekmo. Bili smo dovolj modri pri izvajanju taktičnih zamisli, dovolj odločni in pogumni, da se jim z agresivno igro postavimo po robu. Atletico je po izključitvi Felipeja zaigral nekoliko ostreje, mi pa smo brez večjih "žrtev" uspeli vzpostaviti ravnotežje in tekmo pripeljati v mirne vode. Tokrat sem najbolj ponosen na imenitno opravljene naloge v obrambi, saj smo si s tem olajšali igro v napadu, kjer pa imamo vrsto let veliko kakovostnih rešitev za doseganje zadetkov. Tokrat sta to bila Jota in Mane, ki sta se vrhunsko odzvala na neverjetni podaji Alexandra-Arnolda. Mirne volje lahko rečem, da je bila ta tekma blizu popolnosti," Klopp ni skrival navdušenja nad izvedbo svojega moštva in na koncu poudaril sledeče:

"Če bi nam nekdo pred začetkom skupinskega dela ponudil scenarij, da si bomo v tako zahtevni skupini že po odigranih štirih tekmah zagotovili napredovanje v izločilne boje, bi ga imeli za norega. A to je naša realnost, zaradi česar sem še toliko bolj ponosen na fante. Edino, kar me skrbi, so poškodbe, ki se dogajajo v zadnjem obdobju. Zadnji primer je Roberto Firmino, ki je začutim bolečino v zadnji stegenski mišici, in samo upam, da ni kaj hujšega. Vse ostalo pa je za najvišjo oceno."