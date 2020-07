Klopp o 'neverjetnem' zaključku, Van Dijk svari, da bo naslov 'zelo težko' ubraniti

Tekma se sicer ni začela dobro za goste, ki so po vsega 26 sekundah igre na kultnem St James' Parku zaostali po golu Dwighta Gayla, nato pa uprizorili preobrat in slavili z zadetki Virgila van Dijka, Divocka Origija in Sadia Maneja.

"Daleč od tega, da bi bilo popolno, a to je bil dober primer tega, kar so fantje počeli skozi vso sezono," je videno komentiral trener šampionskega moštva Jürgen Klopp. "Niso le zmagovali na nogometnih tekmah, ko je sijalo sonce in je bilo igrišče perfektno, skupaj z žogo in vsem ostalim. Zmagovali so na težkih tekmah, ne sicer na vseh, a na veliko njih, danes pa je bila to težka tekma. Zmagali smo, zelo smo si zaslužili. Odigrali so 95 minut, in to po takšni sezoni, kakršno so odigrali ti fantje? Resnično neverjetno."

Van Dijk: Zelo težko bo ubraniti naslov

Pred novo sezono, ki se bo začela 12. septembra, bodo imeli rdeči kar nekaj časa za počitek, saj so po domačem porazu z madridskim Atleticom po podaljšku z 2:3 že marca izpadli iz Lige prvakov. Van Dijk, ki je v osrčju obrambe odigral novo izvrstno sezono, je soigralce opozoril, da ne smejo zaspati na lovorikah.

"Osebni vrhunec je osvojitev Premier League. S tem so se mi izpolnile velike sanje," je nizozemski branilec povedal za BT Sport."Mislim, da je za vse nas ta klub prelep, izjemen, mora pa nas še dodatno vzpodbuditi k temu, da bi si še bolj želeli ubraniti naslov. Zelo težko bo, ekipe se bodo izboljšale, ekipe si nas bodo želele še bolj premagati. Toda ja ... Osredotočili se bomo na vsako posamezno tekmo. To smo počeli že to sezono, upajmo pa, da bomo lahko tako stanovitni kot v tej sezoni."