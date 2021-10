Klopp: Ni pomembno, kako smo prišli do zmage. 'Umazane' so najslajše

Obračun v španski prestolnici je ponudil vse, kar dela nogometno igro tako posebno. Na koncu pet zadetkov, vmes pa številne priložnosti na obeh straneh, ki bi lahko tehtnico že pred omenjeno 77. minuto nagnile na eno ali drugo stran.

Mohamed Salah je znova pokazal, zakaj ga trener Liverpoola Jürgen Klopp v tem trenutku uvršča na sam vrh lestvice najboljših nogometašev na svetu. Ne le, da je opravil največji del posla pri prvem zadetku gostov, temveč je tudi v nadaljevanju tekme vnašal nemir v domačo obrambo, kar je občutil tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki je moral žogo še dvakrat prinesti iz svoje mreže. "V tem trenutku je še najmanj pomembno, kako smo prišli do zmage. Dejstvo je, da smo se od uvodnega sodnikovega žvižga zelo odločno in pametno postavili na igrišču, kar nam je prineslo dva zadetka v uvodnih petnajstih minutah. V nadaljevanju smo sicer po nepotrebnem prejeli dva zadetka, a se v drugem polčasu znova vrnili v igro in zasluženo zmagali. Takšne zmage so najslajše, sam pravim, da so 'umazane', saj so dosežene na zelo zahtevnih gostovanjih. Tokratno smo dosegli proti moštvu, ki ne varčuje z ničimer in ne prizanaša nikomur," je bil po obračunu na stadionu Wanda Metropolitano slikovit strateg Liverpoola Jürgen Klopp, ki je na vprašanje o dosojeni na eni (Liverpool) in nedosojeni najstrožji kazni na drugi strani (Atletico Madrid) odgovoril: "Zame ni nobenega dvoma, enajstmetrovka na naši strani je bila čista kot solza, medtem ko na drugi to ni bil prekršek za najstrožjo kazen. Tudi rdeči karton, ki je očitno stvar polemik in pogovorov po tekmi, je bil pravilno dosojen, saj je Antoine Griezmann s podplatom v obraz udaril Roberta Firmina. Tako da tudi tu dvomov ne bi smelo biti."