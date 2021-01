Klopp: Nismo zadovoljni, da se je zgodil ta padec

Aktualni prvaki na zadnjih treh tekmah v Premier League niso zmagali, dvakrat so remizirali, zadnjo odigrano tekmo pa izgubili. Tako so izgubili točkovno prednost, ki so jo imeli in sedaj je na vrhu lestvice precej izenačeno in tako sta Liverpool in Manchester United (ima odigrano tekmo manj) pri 33 točkah, Leicester ima le točko manj, sledi Tottenham z 29 točkami.

Trener redsov Jürgen Klopp ni zadovoljen z razpletom dogajanja v zadnjem obdobju, a kot pravi, to ni nepričakovano: "Nismo zadovoljni, da se je zgodil ta padec in v tem zanesljivo ne uživamo, vendar take stvari se dogajajo. Mislim, da smo zmagali le dve tekmi od šestih in to zanesljivo ni standard, ki ga pričakujemo sami od sebe. Ni nam vseeno, vendar vemo, kje se lahko izboljšamo in vse ni bilo slabo v teh zadnjih tednih."