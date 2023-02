Klopp o Chelseajevem zapravljanju: Brez odvetnika ne bom govoril o tem

"O tem ne bom rekel ničesar brez odvetnika," je z nasmehom na obrazu o neverjetnih vložkih Chelseaja dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp. Londončani so v zadnjih dveh prestopnih rokih zapravili že krepko čez 600 milijonov evrov. "Jaz tega dela našega posla ne razumem, ampak številka je velika. Igralci, ki so jih pripeljali so dobri, tako da jim lahko čestitamo. Jaz sicer ne razumem, kako je to sploh mogoče, ampak jaz nisem tisti, ki mora razložiti, kako to deluje," je še dodal Klopp, ki je z Liverpoolom osvojil Ligo prvakov leta 2019.