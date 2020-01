Klopp o izjemnem golu najstnika: Nisem presenečen, narejen je za to

Kljub temu da je nemški trener za pokalni obračun spet močno premešal postavo ‒ Liverpool je med decembrskim gostovanjem v Katarju na klubskem svetovnem prvenstvu zastopala ekipa do 23 let in proti Aston Villi izgubila z 0 : 5 ‒ je precej pisana zasedba uspela slaviti zmago po zaslugi izjemnega zadetka 18-letnega Jonesa.

Jones: Rotil sem, da bi igral

"Poznam ga že tri leta in pol in naredil je velike korake, stoodstotno bo igralec Liverpoola, če se ne bo zgodilo nič čudnega. Izvrstno," je o Jonesu še povedal Klopp. "Da je zabil tisti gol? Nisem presenečen. Narejen je za te situacije. Še vedno se mora veliko naučiti in veliko reči izboljšati. Včasih ljudje na treningu pozabijo, da ima osemnajst let, neverjetno."

Jones ne skriva, da si želi pogosteje nastopati za branilce naslova v Ligi prvakov. Priznal je, da je trenerje "rotil", da naj ga vendar večkrat prosijo v igro, upa pa, da bo njegov zadetek zdaj omehčal srca odgovornih.

"Na trenutke me je frustriralo, da sem bil na klopi in nato dobil drobtinice na igrišču ter se nato spet vrnil na klop. V bistvu sem kar rotil, da bi igral, a upam, da je z dobrim golom zdaj to pika na i,"je izjavil Jones. "Občutkov ne morem povzeti. Zame je nekaj ogromnega že to, da sem s to ekipo vsak dan in se učim od te skupine igralcev. Skozi vso ekipo so igralci svetovnega kova, a mislim, da sem šel v igro in pokazal, kaj lahko storim na igrišču."

Na derbi po le dveh treningih

Prvi priložnost je dobil tudi japonski krilni napadalec Takumi Minamino, ki je januarja Liverpool okrepil iz vrst FC Salzburga. Minamino in ostali, ki na papirju (še) niso člani začetne enajsterice, bodo v prihodnjih dneh gotovo dobili še več priložnosti, sploh po poškodbi namestnika kapetana Jamesa Milnerja, ki je moral že po slabih desetih minutah končati derbi.

"Boli ga, to pomeni, da je resno. Gre za mišico,"je o igralcu z železno voljo povedal Klopp. "Minamino? Tvoja prva tekma v ekipi, ki je ne poznaš, če je ekipa uigrana je to že dovolj naporno ... To ekipo pa smo bolj kot ne vrgli na igrišče po dveh skupnih treningih. Nato pa pokazati takšno razumevanje igre, njegove nogometne spretnosti so izvrstne, odnos je izjemen, tako velikokrat je v različnih situacijah vodil skupino zasledovalcev (igralcev, ki so pritiskali za hiter odvzem žoge, op. a.). To mi je bilo izjemno všeč,"je dodal Klopp.

Ancelotti: Izgubili smo energijo in samozavest

Ta je po nekaj tesnih obračunih s trenerjem Evertona Carlom Ancelottijem, ko je Italijan v minulih sezonah Lige prvakov še vodil Napoli, tokrat izkušenega Italijana ugnal z nevsakdanjo postavo, ki pa po mnenju Ancelottija ni imela vpliva na potek obračuna.

"Postava Liverpoola ni imela vpliva na naš načrt za igro. Vedeli smo, da bo Liverpool v igro poslal sveže igralce in da bi lahko bila intenzivnost na visoki ravni, zato mislim, da se je poraz zgodil zaradi tega, ker te intenzivnosti nismo uspeli ohraniti v drugem polčasu. Izgubili smo energijo, izgubili smo samozavest, ni nam uspelo hitro sestaviti akcij iz zadnje vrste,"pravi Ancelotti, ki se po napornem urniku tekem po prihodu v Liverpool veseli daljšega obdobja, v katerem bo lahko z varovanci na treningih poskušal rešiti nekatere pereče težave.

"Govorili bomo in skupaj delali na tem, da bi poiskali rešitev, ki bi nam pomagala izboljšati ekipo. Vem, da moramo delati. Ves naslednji teden bomo imeli čas za pripravo ekipe in treniranje. V tem obdobju smo le igrali tekme in praktično nismo trenirali. Dobro bo trenirati, da bi lahko izboljšali kakovost naše igre in pridobili na samozavesti na igrišču,"je dodal Ancelotti.