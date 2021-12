Klopp: Divock Origi je legenda

Belgijec mogoče do zdaj ni zaigral na veliko tekmah in dosegel neverjetno število zadetkov, ampak je brez dvoma strokovnjak za odločilne gole v ključnih trenutkih. Spomnimo, da je v finalu Lige prvakov leta 2019 zmago proti Tottenhamu zagotovil v 87. minuti. Neverjetno veselje navijačev in igralcev Liverpoola po njegovem zadetku proti Wolvsom, pa ni nič v primerjavi z njegovim zadetkom v 96. minuti derbija proti mestnemu tekmecu Evertonu leta 2018.

Jürgen Klopp je Origijev trener od leta 2015 in nemški strateg prizna, da si Belgijec na trenutke zasluži večjo minutažo. "On je neverjeten napadalec. Zaradi različnih razlogov ni igral zelo pogosto, ampak upam, da nekoč najde trenerja, ki ga bo igral več kot jaz," je po zmagi v Wolverhamptonu bil iskren Klopp.

Zanimivo je, da je Origi na svoje sposobnosti spomnil ravno na 100. tekmi v karieri, ki je ni začel v prvi postavi. Kljub temu podatku njegov trener ne dvomi v njegovo kakovost: "Vstopiti v igro in prispevati tako kot je on, doseči ta gol, neverjetno. Res sem zelo, zelo srečen zanj. On je eden najboljših strelcev, ki sem jih videl v svojem življenju. V naši ekipi, z našo trojico v napadu (Mohamed Salah, Roberto Firmino in Sadio Mane) ne igra ves čas, ampak je zelo pozitiven fant, ki ljubi klub in želi prispevati."