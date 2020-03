Klopp o morebitni odpovedi sezone zaradi koronavirusa: Vau, res?

O "neveljavnem" prvenstvu zaenkrat na veliko govorijo in pišejo predvsem na Apeninskem polotoku, kjer je vodstvo tekmovanja Serie A na hudem udaru kritik. "Z vsem spoštovanjem do tega, kar se dogaja po svetu in do vseh umrlih, a kar se tiče prvenstva – ali se odigrajo vse tekme ali pa se prvenstvo ustavi. Igrati tekmo 13. maja je drugače kot igrati danes, tekma je povsem drugačna," je po domači zmagi nad Torinom (2:1) povedal trener Napolija Gennaro Gattuso. Med tekmami, ki jih je vodstvo tekmovanja prestavilo, je seveda tudi težko pričakovani derbi med Juventusom in Interjem, ki bi lahko odločal o naslovu prvaka, medtem ko na jugu države tekme potekajo praktično nemoteno.

Liverpool na vrhu lestvice Premier League vodi z 22 točkami prednosti pred branilcem zadnjih dveh naslovov Manchester Cityjem. V zadnjih treh desetletjih še nikoli ni bil tako blizu osvojitvi težko pričakovane ligaške zvezdice, na katero čaka vse od leta 1990, a zaradi širitve koronavirusa po Evropi in svetu se pojavljajo namigovanja, da bi lahko zaradi številnih prestavitev tekem v najmočnejših evropskih ligaških tekmovanjih celo razveljavili sezono 2019/20.

Trener Liverpoolčanov Jürgen Kloppse je pred spopadom s Chelseajem v petem krogu pokala FA brez pretiranega vznemirjanja odzval na poročanje dnevnika The Telegraph, ki je na Otoku s svojim pisanjem poskrbel za precej dvignjenega prahu.

'Vau! Res je nekdo pomislil na nekaj takega?'

"Ne verjamem, da so naši navijači paranoični," je izjavil Klopp. "Ne morem verjeti, da bi Liverpoolove navijače to kaj skrbelo, saj se z Liverpoolovimi navijači res pogovarjam. Če me želite vprašati, kako smiselno bi bilo, kdo bo igral v Ligi prvakov naslednjo sezono ... To bi bilo res zanimivo. Zgodba je lepa, a ko sem jo prvič videl, sem pomislil: 'Vau! Res je nekdo pomislil na nekaj takega?' Liverpoolovi navijači niso tako neumni, da bi verjeli takšnim stvarem."

Branilci naslova v Ligi prvakov, kjer jih čaka povratna tekma osmine finala z Atletico Madridom (prenos bo 11. marca ob 20.40 na Kanalu Ain VOYO), so hitro izpadli iz ligaškega pokala, kjer je Klopp zaradi nastopa na klubskem svetovnem prvenstvu na zelenico poslal ekipo do 23 let. Tudi v pokalu FA je bila zgodba podobna, a so rdeči kljub najmlajši začetni postavi v zgodovini kluba na ponovljeni tekmi četrtega kroga izločili Shrewsbury Town (1:0).

"Ne gre za zvestobo. Ti fantje so naši fantje, naredili pa so to, kar so. Če na koncu osvojimo pokal FA, bi sodelovali pri našem slavju. Če bodo jutri (v torek, op. a.) zvečer igrali, tega pa ne vem, bomo videli, gotovo pa ne bodo igrali vsi,"je liverpoolskim junakom iz prejšnjega kroga še polaskal nemški trener.