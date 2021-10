Klopp o 'novem' Newcastlu: Zagotovljeno mesto v Ligi prvakov. Ne takoj, v nekaj letih pač

Trener Liverpoola Jürgen Klopp ni bil videti pretirano navdušen, ko so ga povprašali o novem lastništvu Newcastla. "Kot vem, bo to tretji klub, ki ga bo obvladovala neka država. Nisem prepričan, koliko držav ima tako finančno moč in interese, da to lahko počne," je investicijo savdskoarabskega kapitala opisal Klopp.

Jürgen Klopp je prepričan, da bodo savdskoarabski lastniki (za investicijo naj bi stal kar sam princ Mohamed bin Salman), ki sicer – tako zatrjuje Premier League – ne bodo neposredno vodili kluba, želeli ustvariti superekipo, ki bo seveda temeljila na velikih finančnih vložkih. "Kaj bo to pomenilo za nogomet? Nekaj mesecev nazaj smo imeli velikansko težavo z 12 klubi, ki so skušali ustvariti Superligo. Ni se zgodilo, v tem primeru pa gre za nekakšno ustvarjanje superekipe, če želite. Gre za bolj ali manj enako zadevo," je tarnal Klopp. icon-expand Jürgen Klopp FOTO: AP Verjame, da bo Newcastle z novim finančnim vložkom šel močno navzgor. Morda ne takoj, a v bližnji prihodnosti. "Govorimo o zagotovljenem mestu v Ligi prvakov. V nekaj letih, ne takoj. Glede na to, kako finančni 'fair-play' funkcionira, torej da nihče ne ve, ali še obstaja ali ne," je bil izjemno kritičen Klopp. Premier League je sicer odobrila prevzem savdskoarabskega kapitala, toda s pravnimi zagotovili, da Savdska Arabija ne bo kontrolirala kluba. Toda kakor koli že, Klopp je Newcastle, ki je čez noč postal eden najbogatejših klubov na svetu, že označil za klub, ki je v državni lasti, podobno kot sta kluba Manchester City in PSG. "Newcastlovi navijači bodo to seveda oboževali, toda seveda za nas to pomeni novo supermoč v Newcastlu. Temu se ne moremo izogniti," je novo konkurenco v boju za le štiri mesta v elitni Ligi prvakov še opisal trener Liverpoola. "Denar ne more kupiti vsega, toda čez čas bodo imeli dovolj denarja, da storijo nekaj napačnih odločitev, ki jih bodo potem lahko popravili in prišli bodo tja, kamor si želijo," si oči ne zatiska Klopp.