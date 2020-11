Klopp o prevzemu mesta selektorja Nemčije: Zdaj? Nimam časa, imam službo

Jürgen Klopp ni kategorično zavrnil možnosti, da bi lahko nekoč vodil nemško enajsterico, vendar pa zanesljivo ne v bližnji prihodnosti. "Mogoče nekoč v prihodnosti," je odgovoril Klopp na vprašanje pred nedeljsko tekmo angleške lige proti Leicester Cityju. "Zdaj? Ne. Nimam časa, imam službo - mimogrede precej intenzivno službo," navaja nemška tiskovna agencija dpa besede nemškega stratega. Za zdaj kaže, da selektorja Joachima Löwa škandalozna polomija ne bo odnesla s položaja. "Nisem prepričan, ali me je sploh kdo vprašal, če pa tega ne ve, imam službo v Liverpoolu," je dejal 53-letni Klopp, ki je do leta 2024 še vedno pogodbeno vezan z rdečimi in se na Anfieldu počuti zelo dobro. "In tudi, če se bo vreme spet poslabšalo, mi je všeč," je dejal Klopp in pomiril navijače Liverpoola. "Tu sem odgovoren za marsikaj, zato ne bom kar tako pobegnil in se lotil novega izziva."