Klopp o Salahu: Trenutno je najboljši na svetu

Sanjski slalom

Ko se bo trener rdečih z Merseysida od zdaj naprej vsak večer odpravil v varno zavetje svoje udobne postelje in odplaval v prijeten svet svojih sanj, si bo najbrž velikokrat pričaral prizore, ki so vodili do enega najlepših zadetkov letošnje sezone. To je bil "njegov" Liverpool. Akcijo je začel najdražji osrednji branilec vseh časov Virgil van Dijk, ki je iz Liverpoolove polovice poslal lasersko vodeno dolgo podajo do Trenta Alexander-Arnolda. Desni bočni branilec je žogo hitro podal do Salaha.

Tu se bodo sanje Kloppa za kratek čas spremenile v moro, saj Egipčanovo podajo Robertu Firminu zlahka odbije Watfordova obramba. Na srečo je ena glavnih želja Nemškega stratega to, da njegovi igralci po izgubljeni posesti žogo z odločnim pritiskom hitro tudi "kradejo" nasprotniku. To je tokrat storil Naby Keita, ki je žogo preusmeril do Firmina, ta pa jo je podaljšal do junaka Kloppovih sanj Salaha.