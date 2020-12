Klopp o Salahu: Z moje strani je vse v redu

Nemec na klopi Liverpoola se na vprašanja novinarjev ni pustil sprovocirati in je podal svojo razlago sobotne odločitve. "To je bilo prvič po daljšem obdobju, da smo imeli možnost malce večje rotacije znotraj moštva. Mohamed (Salah, op. p.) je pred tekmo s Crystal Palacom odigral štiri zelo zahtevne obračune na visoki ravni v zelo kratkem času, kar - jasno - pušča določene posledice. Ko sem ga v začetku drugega polčasa poslal na igrišče, se je izkazalo za dobro potezo, saj je dosegel dva zadetka," je pojasnil Jürgen Klopp in na vprašanje o igralčevem intervjuju za AS le na kratko odgovoril: "Nimam kaj reči. Z moje strani je vse v najlepšem redu."

Toda tudi dobre pol ure igre, kolikor je ta egiptovski reprezentančni napadalec preživel na zelenici, je bilo dovolj, da dvakrat zatrese nasprotnikovo mrežo. A ravno omenjeno Kloppovo potezo so nekateri nemudoma povezali z intervjujem, ki ga je Salah prejšnjo soboto opravil z uglednim madridskim časnikom AS , v katerem je med drugim dejal, da je sicer "zelo zadovoljen z doseženim v rdečem dresu, a da se po drugi strani ne bi branil klica madridskega Reala ali Barcelone" .

Z 'zadevo Salah' se ne obremenjujejo

Zelo podobno sporočilo je v javnost poslal tudi športni direktor kluba Michael Edwards, ki je dejal, da "so v klubu povsem umirjeni glede omenjene zadeve in da se bodo z njo pozabavali ob primernejšem trenutku". Čeprav tako Klopp kot Edwards mirita strasti, pa ni skrivnost, da sta imela odlični nemški strokovnjak in prvo ime egiptovskega nogometa v zadnjih treh letih in pol kar nekaj žolčnih debat na temo Salahove prevelike sebičnosti oziroma nezmožnosti, da svoje interese podredi interesom in ciljem moštva kot celote.

Britanski mediji so šli še korak dlje v svojih tezah, da bi se Klopp znotraj napadalnega trikotnika Mohamed Salah - Sadio Mane -Roberto Firmino najlažje odrekel prav Egipčanovim uslugam. Glede na slog igre, ki ga nekdanji trener dortmundske Borussie goji od prvega dne svojega prihoda na Anfield, sta mu Senegalec in Brazilec bolj potrebna in koristna. Obenem pa v upravi kluba ne skrivajo, da bo kmalu napočil pravi trenutek za delno prevetritev (pomladitev) igralske zasedbe. V sklopu katere se kot največji želji omenjata prav napadalca Paris Saint Germaina Kylian Mbappe in dortmundske Borussie Jadon Sancho.

In kot še navajajo otoški mediji bi se z morebitno bogato prodajo Salaha lahko našla dodatna finančna sredstva za nakup vsaj enega člana od omenjenega napadalnega dvojca.