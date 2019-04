Klopp o težavah Uniteda: Niso nam pomagali, zakaj bi jim dajal nasvete?

Liverpoolpo 35-ih krogih znova za točko zaostaja za vodilnim Manchester Cityjem v bitki za naslov angleškega prvaka. Tri kroge pred koncem se v obeh taborih zavedajo, da bi lahko vsaka izgubljena točka že pomenila konec sanj o angleškem naslovu, na katerega v mestu Beatlov čaka že skoraj tri desetletja (od leta 1990, op. p.). Večina navijačev Liverpoola je v sredo stiskala pesti za večne tekmece iz Manchestra, a Unitedjim ni naredil usluge, saj je moral na domačem Old Traffordu priznati premoč mestnim tekmecem in tako izgubil še sedmič na zadnjih devetih tekmah. Po začetnih uspehih, je to kar trd padec na realna tla za Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki je vajeti rdečih vragov prevzel sredi decembra, ko je vodstvo kluba odpustilo Joseja Mourinha.

Kljub temu, da so znova na drugem mestu, pa je Jürgen Kloppvseeno našel nekaj zadovoljstva ob zmagi Manchester Cityja. Nemški strateg se je namreč še dodatno prikupil privržencem Liverpoola, ko je dejal, da ga veseli, da je United trenutno v hudi rezultatski krizi, ki traja že vse od leta 2013, ko je klub zapustil legendarniSir Alex Ferguson. Klopp je še naprej prepričan, da lahko s svojimi fanti osvoji Premier League, kot tudi Ligo prvakov, kjer jih v polfinalu čakata obračuna z Barcelono."Oni nam niso pomagali, zakaj bi sedaj jaz pomagal njim in jim dajal nasvete, kako izboljšati formo," je uvodoma dejal Klopp in pošteno nasmejal zbrane novinarje v Liverpoolu. "Pričakovali smo takšen rezultat. United je naredil toliko, kolikor je v tem trenutku sposoben. Imeli so nekaj smole, a v 95-ih minutah niso bili konkurenčni Cityju. Nad rezultatom nisem presenečen. Gledal sem tekmo in bil ves čas miren. Končno se je ta tekma odigrala, saj smo imeli več tednov eno odigrano tekmo več. Sedaj je jasno, da imamo po 35-ih odigranih tekmah, točko manj od Cityja. Če zmagamo naslednji dve tekmi, se bo o naslovu odločalo v zadnjem krogu. To bi bilo nekaj posebnega, a najprej moramo premagati Huddersfield," zaključi Klopp, katerega navijači Liverpoola častijo kot božanstvo. Kako bi ga šele, če bi uspel v mesto ob reki Mersey pripeljati naslov, na katerega navijači 18-kratnih angleških prvakov čakajo že celo večnost.