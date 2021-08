Klopp obsodil navijače: Če verjamete v to, o čemer pojete, ste idioti

Minuli konec tedna je Liverpool na prvi tekmi sezone v gosteh premagal domači Norwich City (0:3). A igralcu Norwicha Billyju Gilmourju tekma ne bo ostala v spominu zgolj zaradi poraza njegovega moštva. Med tekmo so namreč določeni navijači gostujočega Liverpoola peli homofobno pesem, namenjeno njemu. Po klubu iz Liverpoola se je na dogodke na tribunah odzval tudi njihov trener Jürgen Klopp, ki je obnašanje navijačev močno obsodil.

Na tekmi v Norwichu so navijači Liverpoola peli pesem "Chelsea Rent Boy (fant za najem)", ki v Angliji izvira iz 80. let prejšnjega stoletja. Izraz označuje mlade gej moške, ki svoje usluge v zameno za finančno nadomestilo nudijo starejšim moškim. Pesem je bila namenjena Billyju Gilmourju, ki je uradno igralec Chelseaja, ki ga je za eno sezono posodil Norwichu. Liverpool je takoj po srečanju v zapisu na svojem profilu na Twitterju obsodil obnašanje dela navijačev. "Pesem je žaljiva in neprimerna. Navijače pozivamo, naj se spomnijo vključujočih vrednot kluba in v prihodnje pesmi ne pojejo," so zapisali v objavi.

icon-expand Billy Gilmour je na Euru 2020 za Škotsko zaigral na tekmi proti Angliji. Po neodločenem izidu je prejel naziv igralca tekme. FOTO: AP

'Pesmi ne želim več slišati' Trener Liverpoolčanov Jürgen Klopp je zdaj v pogovoru z ustanoviteljem LGBTQ+ navijaške skupine Kop Outs Paulom Amannom obsodil obnašanje gostujočih navijačev. "Nikoli nisem razumel, zakaj bi nekdo pel pesem, ki je proti nečemu na stadionu. Tega nikoli nisem maral. Naš klub ima najbrž najboljšo "knjigo" pesmi na svetu. Z lahkoto bi se odločili in prenehali s petjem te pesmi. Zato se lahko zdaj odločimo, da to ne bo več naša pesem. Ne vem, ali me bodo ljudje poslušali, ampak to bi bilo lepo," je v pogovoru z Amannom povedal nemški trener.

Pesem "Chelsea fant za najem" se je prvič pojavila v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je policija odkrila huliganskega navijača Chelseaja, ki je spolno občeval s "fantom za najem". Ko so časopisi novico objavili, so navijači Chelseajevih tekmecev začeli peti pesem "Chelsea fant za najem". Navijači rivalov Londončanov pesem pojejo tako pogosto, da je postala tradicionalna "anti" Chelsea pesem. Zato je njeno izkoreninjenje tako zapleteno.