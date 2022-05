Klopp odgovoril Guardioli: Niti polovica Liverpoola nam ne privošči naslova

Seveda je imel v mislih velike mestne rivale, nogometaše Evertona. Ti imajo v Liverpoolu veliko podpornikov in zanje je Klopp prepričan, da bi raje videli, da bi se nove premierligaške zvezdice razveselila zasedba Manchester Cityja kakor njegova četa. Zasedbo Liverpoola čaka v torek izjemno pomembna ligaška tekma z Aston Villo. Po zadnjem remiju s Tottenhamom je zaostanek redsov za Cityjem zdaj že tri točke in zdi se, da za Liverpool do konca sezone štejejo le zmage. Toda vprašanje je, ali bodo zmage na preostalih treh tekmah dovolj za naslov prvaka.

"Ker smo mi prišli v finale Lige prvakov, oni pa so izpadli, se seveda pojavljajo stvari, kot so: 'Vi ste igrali z Villarrealom, mi pa z Realom'," je še nejevoljno razlagal Klopp. Ta je sicer dal prav Guardioli glede tega, da je Liverpool pod njegovim vodstvom osvojil le eno Premier League. "Res je, ta njegova izjava drži," je bil piker Nemec.

"Ne bi rekel, da nas podpira vsa država, ne dobivam takšnega občutka, ko potujem po državi. Pravzaprav se mi zdi, da je nasprotno. Toda mogoče ve on (Guardiola, op. p.) kaj več o tem," je to debato zaključil Liverpoolov trener. Ob treh točkah naskoka Cityja pred Liverpoolom (86/83) je Klopp prepričan, da tri tekme pred koncem prvenstva ni še nič odločeno. "Jasno je, da še ni konec, saj moramo oboji odigrati še tri tekme. Moja edina skrb ta hip je, kako dobiti vse naše tekme," je bil jasen Klopp.

"Ne moremo vplivati na to, kako bo City odigral svoje tekme, toda preden so odigrane, ne bi smeli pripisovati točk. Tega ne delamo in verjamem, da tudi City ne. Zakaj bi nehali verjeti, ko je prvenstvo še mogoče osvojiti?" se je spraševal 54-letni trener iz Stuttgarta. Tega sicer po težki bitki za naslov v Premier Leauge 28. maja čaka še veliki finale Lige prvakov. Takrat ga čaka madridski Real, prenos tekme v Sloveniji pa bo le na Pop TV in VOYO.