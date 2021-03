Klopp odkrito: To so bile trdo prigarane, 'umazane' tri točke

Diogo Jota je z odločilnim zadetkom v sodnikovem dodatku prvega polčasa vnesel nekoliko več miru v vrste Liverpoola, ki si je sredi prejšnjega tedna z drugo zmago nad Leipzigom zagotovil četrtfinalna obračuna v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu, Ligi prvakov. Je to morda napoved dviga forme varovancev nemškega stratega Jürgena Kloppa tudi v domačem prvenstvu, kjer po odigranih 30 tekmah za četrtim mestom, ki še vodi neposredno v skupinski del Lige prvakov v naslednji sezoni, zaostajajo za pet točk? "To so bile trdo prigarane, celo 'umazane' tri točke na zelo zahtevnem gostovanju. Čestitam svojim igralcem za nepopustljivost in borbenost, Joti pa za prekrasen zadetek, ki je nam vsem vlil upanje v boljše nadaljevanje sezone na domačih tleh," je več kot očitno olajšanje po zelo pomembni prvenstveni zmagi občutil izkušeni Nemec na klopi 'redsov', ki se bodo v naslednjih dneh lahko nekoliko odpočili, saj bodo zdaj oči športne javnosti uprte v reprezentančno dogajanje.

"Veliko je bilo zelo dobrih trenutkov na tekmi. Veseli me, da smo bili v obrambnem delu igre suvereni, pravočasni in natančni. V napadu pa smo izkoristili tisto, kar nam je nasprotnik ponudil. Tudi na tak način se zmagujejo tekme. Čeprav trenerji stremimo k čim lepši igri za oko, je bilo tokrat za nas najpomembnejše, da tekmo dobimo. Na kakršen koli način že," priznava Jürgen Klopp, ki se že veseli zadnje tretjine klubske sezone.

"Ta je vselej odločilna. Verjamem, da bomo v naslednjem tednu in pol imeli dovolj časa za kakovostno regeneracijo in obenem pripravo za obveznosti, ki nas čakajo v aprilu in maju. To moštvo še ni reklo zadnje besede, a ostajam pri izrečenih besedah iz prejšnjega tedna po uvrstitvi v četrtfinale Lige prvakov, da v tem trenutku še nismo pripravljeni osvojiti tako pomembne lovorike," je jasen nekdanji trener Mainza in dortmundske Borussie.