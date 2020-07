Klopp odločen: Liverpool ne bo branil, ampak znova napadal državni naslov

Jürgen Klopp ničesar ne prepušča naključju. Po tem, ko so si njegovi varovanci še pred izbruhom pandemije koronavirusa po dolgih treh desetletjih zagotovili naslov državnega prvaka, je pred nocojšnjim derbijem 32. kroga angleške Premier lige na gostovanju z Manchester Cityjem v pogovoru za Sky Sportsmed drugim poudaril, da Liverpool do zaključka sezone čaka še sedem zelo zahtevnih tekem.



"Ne glede na to, da smo si že pred časom zagotovili naslov državnega prvaka, želimo teh preostalih sedem tekem odigrati na najvišji mogoči ravni. Predvsem iz spoštovanja do sebe in tudi do tekmecev, ki se bodo na naslednjih tekmah borili za najrazličnejše stvari. Eni za obstanek v ligi, drugi za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, tretji pa za nekaj tretjega," je uvodoma dejal Klopp, ki ga z varovanci nocoj v Manchestru čaka obračun z največjim rivalom zadnjih let, s tamkajšnjim Cityjem. "Dokler ostajamo ponižni in ambiciozni hkrati, imamo vselej možnosti za dober rezultat. Zato je to moštvo nekaj posebnega, saj nikdar ne pozablja, kako je prišlo do vseh teh uspehov. Želimo pokazati, da imamo ne glede na veliko prednost na lestvici še vedno veliko motiva za dokazovanje. Življenje z vsakim dnem prinaša nove izzive, s katerimi se želimo soočiti na način, ki je značilen za moštvo Liverpoola. Torej, z veliko željo po zmagi," je jasen 53-letnik na začasnem delu na Otoku, ki je na vprašanje o najresnejšem protikandidatu za naslov državnega prvaka v naslednji sezoni podal zelo zanimiv odgovor.