Klopp: Oni očitno nimajo omejitev. Guardiola: V čem je težava?

Guardiola je pred Cityjem vodil Barcelono in Bayern iz Münchna. Mnogi njegovi kritiki namigujejo, da brez občutnih investicij v moštva ne bi bil tako uspešen. Katalonec jim odgovarja: "Imel sem najboljšega igralca, ki sem ga videl v življenju ( Lionel Messi) , ampak Ligo prvakov smo z Barcelono osvojili s sedmimi igralci, ki so bili člani klubske akademije. Zmagaš lahko z različnimi ekipami, različnimi igralci in v različnih okoliščinah. Zagotovil ni za nikogar."

Pep Guardiola v številkah, ki se trenutno obračajo v svetovnem nogometu, ne vidi težav, ravno nasprotno: "Vsak klub ima svojo resničnost, svojo zgodovino in vsak lastnik kluba se odloči, kako želi živeti. Naši lastniki se ne želijo finančno okoristiti, ampak investirati v moštvo. Tu sta Chelsea z Romanom Abramovičem in naš klub s šejkom Mansourjem. Želita biti v tem svetu, želita kupovati v nogometu. V čem je težava?"

'Ne moremo se primerjati z drugimi klubi'

Jürgen Klopp, trener Liverpoola, ki je sezono 2019/20 končal na vrhu angleškega prvenstva pred Manchester Cityjem, se zaveda, da njegov klub finančno ne more parirati najbogatejšim evropskim klubom. "Chelsea očitno ne skriva svojih ambicij, Manchester United in City tudi ne. Mi ne želimo skrivati naših pričakovanj in ambicij, ker se želimo boriti za vse lovorike," kljubuje trener Liverpoolčanov. Ti so do zdaj v letošnjem poletnem prestopnem roku v klub pripeljali zgolj Ibrahima Konateja, za katerega so RB Leipzigu odšteli okoli 40 milijonov evrov.