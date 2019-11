Klopp brez ovinkarjenja okrcal sistem VAR: Imamo resno težavo

Z nekaj odmevnimi izjavami o Maneju in Liverpoolu je po prigarani zmagi nad Southamptonom (2:1) postregel trener Manchester Cityja Josep Guardiola. "To, kar je storil Liverpool, se je zgodilo velikokrat v zadnjih nekaj letih. To pa zato, ker je (Mane, op. a.) poseben talent. Včasih simulira, včasih ima ta talent za zabijanje neverjetnih golov v zadnji minuti. Talent je," je pred prihajajočim medsebojnim obračunom na Anfieldu za BBC izjavil katalonski strateg in dodal, "ni bilo enkrat ali dvakrat, 'imeli smo srečo, imeli smo srečo'. To se je v zadnjih dveh sezonah zgodilo zelo velikokrat. Imajo poseben karakter, da jim to lahko uspe."

Sodniki na zelenici in v sobi za VAR so si na obračunu med Aston Villo in Liverpoolom trikrat ogledovali posnetke. Priznali so vodilni zadetek Trezegueta, pri katerem je obstajal sum prepovedanega položaja, VAR pa je potrdil tudi odločitev stranskega sodnika, ki je dvignil zastavico ob zadetku Roberta Firmina. Ko je rumeni karton zaradi domnevnega simuliranja prejel Sadio Mane, so tudi to situacijo pregledali in ugotovili, da prekrška za najstrožjo kazen ni bilo.

Toda Jürgen Kloppse je po dramatični zmagi, za katero je v sodnikovem podaljšku poskrbel prav Mane, hudoval nad dejstvom, da sodniki niso preverili posnetkov po igri z roko Björna Engelsa, ki je v 74. minuti ustavil strel Alexa Oxlada-Chamberlaina.

'V dobrih starih časih bi bila to enajstmetrovka'

"Poglejte, zdaj imamo resno težavo," je bil jasen Klopp. "A zdaj govorimo o resnih trenutkih, zelo pomembnih trenutkih v nogometu. Ni pravi način, da sedimo tukaj in govorimo o nečem, kot da bi se želeli smejati. To ni smešno, če sem povsem iskren. Preveč resno je. Trenerji so odpuščeni zaradi izgubljanja nogometnih tekem. Tako je. Reči res ne želim preveč napihniti, a dejstvo je, da moramo to razčistiti. Ne pravim, da bo kdorkoli to naredil zanalašč ali karkoli, le razjasniti moramo. Moji analitiki so mi pokazali (situacijo s Firminom, op. a.) po tekmi, jaz nisem videl ničesar, zdaj pa sem slišal za to. Kdorkoli je to storil, tega ni storil namenoma, a na koncu koncev moramo, jasno, nekatere reči urediti."

Dodal je še: "Situacija z roko ... Nihče ne govori o tem, ker ni bilo piska. Predstavljajte si, če bi (sodnik, op. a.) zapiskal, bi govorili o tem. A nihče ni zapiskal, ničesar nismo rekli. Je bila enajstmetrovka? Strel je tu, strel zadene roko, zato bi bila v starih dobrih časih to enajstmetrovka! Včasih gre v tvojo korist, včasih pa proti tebi, tako je. To ni težava. A moramo zagotoviti, da bo novi sistem pomagal igri, ne pa, da bo naredil zmedo, to je vse. A mislim, da je to v interesu vseh nas."

Kontakt je bil

Glede rumenega kartona, ki ga je zaradi simuliranja v dvoboju s Fredericom Guilbertom prejel Mane, pa je Klopp dejal, da "gotovo" ni šlo za poskus preslepitve sodnika.

"Mislim, da ko si vse skupaj ogledate še enkrat, gotovo ne gre za simuliranje, kontakt je, a to odločitev moraš sprejeti," je sklenil Klopp.

