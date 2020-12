Klopp po nenadejanem remiju: Krivi smo si sami

Kljub popolni prevladi in terenski premoči v vseh devetdesetih minutah dvoboja na Anfieldu nogometašem Liverpoola ni uspelo streti žilavega odpora West Bromwicha, ki mu je s srčno in izrazito obrambno igro uspelo izvleči gromozansko točko.

S tem se je po tekmi ukvarjal tudi trener branilcev naslova Jürgen Klopp, ki je sicer pohvalil gostujoče nogometaše za pogumno igro, a v isti sapi dodal, da se še ni srečal s tekmecem, ki bi igral v taktični postavitvi "6-4". "To je bilo nekaj novega tako zame kot za moje nogometaše, a treba je športno priznati, da so gostje zasluženo prišli do točke, čeprav mnogi menijo, da smo si glede na prikazano zaslužili več kot le točko," je po tekmi uvodoma dejal nemški strokovnjak, ki je več pozitivnih stvari v igri svojih varovancev videl v prvem polčasu obračuna s trenutno predzadnjim moštvom angleške Premier League. "V prvem delu igre smo delovali tako, kot znamo: hitro, prodorno, kombinatorno in natančno v podajah ... Po zadetku Sadia Maneja sem bil prepričan, da bomo v nadaljevanju tekme zadeli še vsaj enkrat in posledično strli nasprotnika. A to nam ni uspelo po lastni krivdi, saj smo v drugem polčasu prenehali igrati svojo prepoznavno igro. Zato nas je tekmec kaznoval in odščipnil dragoceni točki," je objektivno ocenil Klopp, ki bo zaradi nove poškodbe za nekaj časa ostal brez osrednjega branilca Joëla Matipa.