Klopp po novem spodrsljaju: Verjamem, da smo na pravi poti

Nogometašem Liverpoola ne gre in ne gre. Po tem, ko so že na začetku sezone zaostali za pričakovanji in si pridelali prevelik točkovni zaostanek v boju za najvišja mesta v angleški Premier league, so si nov spodrsljaj privoščili prejšnji konec tedna v domačem pokalnem tekmovanju. V četrtem krogu jih je na Farmer stadionu izločil Brighton (1:2) in tako še poglobil krizo varovancev Jürgena Kloppa.

Karizmatični nemški strokovnjak na klopi rdečih z Anfielda se kljub očitnemu rezultatskem padcu pretirano ne obremenjuje, saj meni, da je njegovo moštvo v zadnjem obdobju storilo korak ali dva v pravo smer. "Dejstvo je, da točkovno gledano nismo tam, kjer smo želeli biti oziroma želimo biti. Odigrali smo nekaj zelo dobrih tekem in nezasluženo ostali brez točk. Včasih ti nogomet nekaj da, drugič pa vzame. Zdaj se že nekaj časa gibamo v krogu in iščemo rešitve za boljši jutri," je po novem bolečem porazu in izpadu iz domačega FA-pokala dejal Jürgen Klopp, ki ne obupuje in celo pravi, da je viden napredek v igri Liverpoola. "Osebno vidim, da je tako. Verjamem pa, da marsikdo ne želi slišati tega. Zakaj je temu tako, ne vem. Zavedamo se, da se nahajamo v zelo zapletenem položaju, ko nam stvari na nogometni zelenici ne uspevajo po načrtih. Vedno nam zmanjka ta zadnji korak, da bi se lažje razbremenili nepotrebnega pritiska. A nam žal ne uspeva," se je pridušal Klopp in zaključil: "Graditi moramo na pozitivnih stvareh. Teh ni malo, toda naša glavna naloga je minimizirati število napak. Upam, da se bo rezultatska krivulja čimprej začela obračati navzgor."