Klopp po sramotnem porazu: Počeli smo vse, česar se v nogometu ne sme

Velika mera sreče – levi so proti Liverpoolu kar tri zadetke dosegli, potem ko so gosti strele domačih nesrečno preusmerili v lastno mrežo – ne spremeni dejstva, da so bili aktualni prvaki v nedeljskem večeru na Villa Parku povsem ponižani. Kaj takega se jim v zgodovini Premier League sploh še ni zgodilo. Pred tem so le enkrat prejeli šest zadetkov. Tokrat so jih sedem, kolikor so jih nazadnje dobili proti Tottenhamu leta 1963.

A ne glede na to, koliko sreče je imela Aston Villa, Jürgen Kloppni želel iskati izgovorov. Zavedal se je, da je bila njegova obramba tokrat tako slaba, da si je pošteno zaušnico celo zaslužila. "Vse, kar se v nogometu ne sme početi, smo počeli danes," je povedal nemški strokovnjak.