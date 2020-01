Klopp po vnovični rutinirani zmagi: 61 točk po 21 tekmah? Igramo za svojo dušo

Čeprav smo šele na polovici sezone 2019/20, si mnogi že zdaj upajo trditi, da je lovorika za naslov prvaka angleške Premier league oddana. Ne pomnimo namreč, kdaj so bili redsi nazadnje tako prepričljivi kot ravno v dozdajšnjem delu aktualne sezone.



Ko je potrebno odigrati pametno in preudarno na rezultat, varovanci izvrstnega nemškega stratega Jürgena Kloppa to storijo brez večjih težav. Podobno je na drugi strani z lepoto oziroma učinkovitostjo njihove igre: ko so Mohamed Salah, Roberto Firmino in druščina razpoloženi, so nasprotniku zmožni zabiti poljubno število zadetkov. Nazadnje jo je 'skupil' Tottenham sicer z le enim zadetkom v svoji mreži, a predvsem lahkota zmagovanja je tista, ki pri Liverpoolu najbolj navdušuje. "Vi, novinarji, vedno znova nekaj seštevate in odštevate ... Mene in moje igralce pa zanima vsakodnevni napredek na treningih in tekmah. Sprašujete me, kako smo lahko tako dominantni od uvodne tekme naprej? Ključ našega uspeha tiči v dejstvu, da fantje igrajo za svojo dušo. Uživajo na vsakem treningu, kar se potem prenaša tudi na tekme. Ne glede na to, kdo nam stoji nasproti, želimo zmagati prav vsako tekmo. To je tisti vzgib, ki nas vselej vleče naprej v nove zmage," je prepričan Klopp, ki kljub visoki točkovni prednosti na prvenstveni lestvici (16 točk pred drugouvrščenim Leicesterjem) še ne odpira penine za tako težko pričakovani naslov državnega prvaka.