Klopp navdušen, tekma z Leedsom že v anale angleškega nogometa

Angleški mediji so po prvih tekmah prvega kroga nove sezone Premier League polni hvale na račun predstave na Anfieldu, ki se je v zgodovino vpisala kot ena za oko najprijetnejših vseh časov. Spopad branilca naslova Liverpoola z Jürgnom Kloppomin povratnika med elito Leeds Uniteda, ki ga vodi podobno karizmatični Marcelo Bielsa, ni razočaral. Gledalci, tudi maloštevilni na tribunah, so lahko videli kar sedem golov, Anfield pa je ostal neosvojljiva trdnjava in rdeči so slavili zmago po zaslugi hat-tricka Mohameda Salaha.

Leeds, ki je v Premier League zaigral prvič po letu 2004, je kar trikrat izenačil, na koncu pa je tekmo s tretjim golom večera odločil Salah, ki je izkoristil neumnost najdražje okrepitve Uniteda v zgodovini kluba, napadalca Rodriga Morena. Ta je v svojem kazenskem prostoru v 88. minuti zrušil Fabinhain zakrivil najstrožjo kazen, Salah pa jo je uspešno izkoristil podobno kot v prvem polčasu ter svoji ekipi zagotovil zmago.

Zajeti je moral sapo

"Kakšna tekma, kakšen nasprotnik, kakšna predstava obeh ekip," je po obračunu Kloppa citiral BBC, Nemec sam pa je po izjemni tekmi priznal, da je moral kar malce zajeti sapo. Tekmo so pri BBC opisali kot "triler", ki je "imel absolutno vse".

"Pravi spektakel, zelo mi je bilo všeč,"je sijal Klopp. "Precej redko vidiš toliko golov na tekmi, a ne bomo šli domov in spili nekaj piva na ta rezultat. Moramo ga analizirati. Leeds je poseben. Izjemno so igrali in bilo je zelo težko, mimogrede, v 95 minutah igre."

'V nogometu ne moreš napovedovati, a so okoliščine, za katere veš, da se bodo zgodile'

Bielsa, čigar javni nastopi so praviloma precej bizarni, venomer pa nastopa s pomočjo prevajalca, je dodal: "To, da nam je uspelo zadeti trikrat, je pozitivna plat. A ne moremo spregledati tega, da smo dobili štiri gole. Veliko bi se jim dalo izogniti. V nogometu ne moreš napovedovati, a so okoliščine, za katere veš, da se bodo zgodile. Le zato, ker veš, da se bodo zgodile, to še ne pomeni, da lahko z gotovostjo trdiš, da jih lahko preprečiš."

BBCje obračun Liverpoola in Leeds Uniteda uvrstil v vrh najzanimivejših tekem, ko gre za prvi krog novih sezon v elitni angleški ligi. Tekme, ki si jih je po mnenju britanske državne radiotelevizije vredno ogledati še enkrat, so še Crystal Palace ‒ Blackburn (1992/93), Arsenal ‒ Norwich City (1992/93), Sheffield Wednesday ‒ Tottenham (1994/95), Southampton ‒ Nottingham Forest (1995/96), Derby County ‒ Leeds United (1996/97), Middlesbrough ‒ Liverpool (1996/97), Charlton ‒ Chelsea (2002/03), Reading ‒ Middlesbrough (2006/07) in Arsenal ‒ Leicester (2017/18).

Vrhunci obračuna med Middlesbroughom in Liverpoolom z začetka sezone 1996/97, ko se je legendarni Italijan Fabrizio Ravanelli podpisal pod enega najslavnejših hat-trickov v zgodovini Premier League: